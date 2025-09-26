10月6日よりフジテレビ系で放送がスタートする沢口靖子主演の月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』の主題歌が、十明による書き下ろしの新曲「GRAY」に決定した。

本作は、『絶対零度』シリーズのシーズン5。シーズン1（2010年）ではコールド・ケースと呼ばれる“未解決事件”を、シーズン2（2011年）では“潜入捜査”をテーマに、女性刑事・桜木泉（上戸彩）の活躍を描き、シーズン3（2018年）・シーズン4（2020年）では、元公安のエリート刑事・井沢範人（沢村一樹）を主人公に、“未来の犯罪を予測して捜査する”「未然犯罪捜査班」（通称・ミハン）の物語が描かれた。

新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす“情報犯罪”の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される“特殊詐欺”や“サイバーテロ”など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の「情報犯罪」に立ち向かう。

十明は、TikTokに公開した弾き語り動画が、新海誠とRADWIMPS・野田洋次郎の目に留まり、映画『すずめの戸締まり』（2022年）の主題歌ヴォーカリストに抜擢されたアーティスト。翌2023年には、作詞作曲は自身で手がけ、野田洋次郎がプロデュースした楽曲「灰かぶり」でメジャーデビューした。また、2024年、Spotifyが躍進を期待する次世代アーティスト「RADAR: Early Noise 2024」に選出された。

そんな十明がこの作品のために書き下ろした楽曲「GRAY」で自身初となるドラマ主題歌を担当。主題歌決定を受けて十明は「私たちの生活には、膨大な情報やつながりが張り巡らされ、便利であると同時に惑わされてしまうこともあります。思いがけないものとつながってしまった時、私たちは何を信じればいいのか、その想いをこの楽曲に込めました。リアルな社会の姿を映し出す『絶対零度』という作品に、“声”として参加し、皆さんとつながれることをとてもうれしく思っています」とコメント。

また、主演の沢口は「なんて透明感ある美しく繊細な響きでしょう。幸せを求めて迷い込んでしまった者の儚い折れそうな心のよう・・・そして情報社会の闇に光となって手を差し伸べようとする奈美たち“DICT”のメンバーの志の高さのようでもあり・・・ドラマの世界感を包み込んでくれるすてきな楽曲ですね」と感想を述べている。プロデュースを務める成河広明も「初のドラマ主題歌とは思えない素晴らしい曲を届けていただきました」と太鼓判を押している。

あわせて、主題歌「GRAY」が流れる本編予告60秒ver.も公開された。

