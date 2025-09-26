超ときめき♡宣伝部が出演するドキュメントミステリー番組「ぱいなっぷるまだ？」を本日9月26日（金）24:30〜24:59 日本テレビにて放送（TVer、日テレ無料で見逃し配信を実施）。

前回は9月19日（金）に放送。「番組が用意した不思議な館で休日のように過ごし、パイナップルと共にみんなでフルーツパーティーをして楽しむ」はずだったのだが…ロケの最中に不可解な“事件”が発生。そう、フルーツパーティーの目玉であった「パイナップル」が何者かに食べられてしまっていたのだ…！

TVerにて9月19日（金）OA回配信中：https://tver.jp/episodes/epgd4nlo9c

実は、メンバー6人のうち1人だけ番組内容を把握。“パイナップルを食べる”ストーリーを密かに実行、5人は何も知らずにロケに参加するという番組設定。

誰がパイナップルを食べたのか？そのトリックは、『名探偵のいけにえ』『エレファントヘッド』『死体の汁を啜れ』などで知られる話題のミステリー作家・白井智之が原案！

2週目となる今夜の放送では、撮影中のおかしな点を振り返りながら“誰がパイナップルを食べたのか？”メンバー全員で推理していく。各々のアリバイを証明しながら謎を解き明かす中、真相は“空白の10分間のアリバイ”の中にあるのか、それとも…。

リアルに実行されたトリックを、超ときめき♡宣伝部がリアルに推理。新感覚のドキュメントミステリー。推理の果てに「6人がたどり着いた真相」とは!?

地上波での放送直後にはHuluオリジナルコンテンツを配信。何も知らずに参加した5人、そしてパイナップルを食べた犯人役1人の白熱した謎解き後の声が収録されているほか、トリックの詳細な解説も。

◆配信情報

スペシャルコンテンツを放送終了後からHuluで独占配信

https://www.hulu.jp/pineapple-murder

TVer、日テレ無料で見逃し配信を実施

https://tver.jp/series/srct272tjv

◆番組公式X

@pain_ntv

◆番組公式Instagram

@painntv

◆番組公式TikTok

@painntv