½ê¶¹¤·¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê°û¿©Å¹¤¬Ì©½¸¤·¡¢¸ÄÀ¤ò¶¥¤¦»°¸®Ãã²°¡£
¤³¤Î³¹¤ÇµÙÆü¤Ë¤è¤¯°û¤ßÊâ¤¯40Âå¤Î¶áÎÙºß½»¼Ô¤¬¡¢¾®»ïÊÔ½¸Ä¹¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤Î³¹¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¡£
¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
Åìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÊÔ½¸Ä¹¡¦Æü»ç´î¹¯°ìÏº
¶áÎÙ¤Î»°½É¤Ë½»¤ó¤ÇÁá10Ç¯¡£ÉáÃÊ¤Ï²ñ¿©¤Ê¤É¤ÇÅÔ¿´Éô¤¬¼çÀï¾ì¤À¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï»°Ãã¤Ç°û¤à¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Å¹¤·¤«¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¼ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤ÅÄÃ«ºß½»¤ÎÍ§¿Í¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥Ï¥·¥´¤¹¤ëÌë¤â¤¢¤ë¡£
À¤ÅÄÃ«ÄÌ¤ê¤ÎÆî¤Ë¹¤¬¤ëÄÌ¾Î¡Ö»°³ÑÃÏÂÓ¡×¤ÏÏ·ÊÞ¤«¤é¿·Å¹¤Þ¤Ç¡¢¼ò¾ì¤¬¤Ò¤·¤á¤¯»°¸®Ãã²°¤Î¾ÝÄ§Åª¥¨¥ê¥¢¤À¡£º£Ìë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¦
¡Ö³¹Á´ÂÎ¤¬Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡È¤µ¤¡°û¤à¤¾¡É¤Ã¤Æ¶õµ¤¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Ä¹Ç¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¹¤Ç°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¿Æü»ç´î¤¬¡¢»°¸®Ãã²°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
»°³ÑÃÏÂÓ¤ò¾ÝÄ§¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ò¾ì¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¤³¤Î³¹¤Ï¡¢Â¾¥¨¥ê¥¢¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤âÅ¹¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬³èµ¤ÎÉ¤¯¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤âÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¼«¿È¤â¡ÖÇØ¿¤Ó¤»¤º¤Ë°û¤á¤ë¤«¤éµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¼Â´¶¡£
º£²ó¤Ï¡È³¹¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÅ¹¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¤Ö´ð½à¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈËÜ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Æù¼Á¤ËÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¾ÆÆùÅ¹¤ä¡¢Î©¤Á°û¤ß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤â¡ÈÂç¿Í¤³¤½¹Ô¤¯¤Ù¤¡É¤È¶»¤òÄ¥¤ëÌ¾Å¹¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Å¹¤Ê¤Î¤Ë»¨µï¥Ó¥ë¤Î£²³¬¤È¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÙ¤ê¹ç¤¦¿Í¤È¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤â»°Ãã¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ç¯Îð¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¸ò¤ï¤ë³¹¡¦»°¸®Ãã²°¡£¤½¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤¦ÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£
¡Ö¹Ô¤«¤º·ù¤¤¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ú£±¸®ÌÜ¡¿21:00 START¡Û¹Á¶è¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤·¤Ã¤«¤êÈþÌ£¤·¤¤¾ÆÆù¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹
¡Ø¿À¸Í¾ÆÆù¤«¤ó¤Æ¤ »°¸®Ãã²°HANARE¡Ù
ËÜÅ¹¤Ï»°³ÑÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤Å¹¡££²¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¡ÖHANARE¡×¤ÎÅ¹Æâ¤Ï¹¤¯¡¢ÀÊ¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¾ÆÆù¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë
¾ÆÆù¹¥¤¤ò¼«Ç§¤¹¤ëÆü»ç´î¤Î£±¸®ÌÜ¤ÏÅöÁ³¡¢¾ÆÆù¤À¡£
¡Ø¿À¸Í¾ÆÆù¤«¤ó¤Æ¤ »°¸®Ãã²°HANARE¡Ù¤Ï¡¢»¨µï¥Ó¥ë¤Î£²³¬¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÅÔ¿´¤Î¥Æ¥¥È¡¼¤Ê¤È¤³¤í¤è¤ê¤âÃÇÁ³ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
»Ý¤ß¤¬Ç»¤¤³Æ¼ïÀÖ¿ÈÉô°Ì¤Çºî¤ë¡ÖßÕ¤ê¥æ¥Ã¥±¡×¡ï1,870¡£¤³¤Î¥¿¥ì¤â¾åÉÊ¤ÊÌ£¤Ä¤±
¤³¤ÎÅ¹¤¬°·¤¦¤Î¤Ï¡¢¿À¸Íµí¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹õÌÓÏÂµí¤ÇA5¥é¥ó¥¯¤Î»óµí¤Î¤ß¡£¼«¼Ò¤ÇËÒ¾ì¤â±Ä¤à¡¢¿À¸Í¤ÎÃç²·¡ØÂÀÅÄ²È¡Ù¤«¤é°ìÅÙ¤âÎäÅà¤»¤º¤Ë»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤ó¤Æ¤À¹¤ê¡×£±¿ÍÁ°¡ï4,950¡£ÀµÆù£¶¼ï¤È¡Ö¥Û¥ë¥â¥óMIX¡×¡ÊÃ±ÉÊ¡¿\1,848¡Ë¤¬Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤³¤ÎÆü¤ÎÀµÆù¤Ï¥ß¥¹¥¸¡¢¥È¥â¥µ¥ó¥«¥¯¤Ê¤É
Æù¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ËÀäÂÐÅª¤Ê¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Ä¤±¥À¥ì¤Ï¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¾åÉÊ¤Ê±öÇß¡£
ÀµÆù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤â¤¹¤Ù¤ÆÏÂµí¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¼Ç±º¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Û¥ë¥â¥óMIX¡×¤Ï¡¢¾®Ä²¤ò¤Ï¤¸¤á£µ¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ë¹á¤Ð¤·¤¤Æ÷¤¤¡£
¡ÖÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡×¤È¸ÕÜ¥¤¬¹á¤ë¡Ö¤«¤ó¤Æ¤¥µ¥ï¡¼¡×¡Ê³Æ¡ï660¡Ë¤Ç´¥ÇÕ
¤³¤ì¤ò¥¢¥Æ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤â¥µ¥ï¡¼¤â¿Ê¤à¤«¤é¡Ö¥Ï¥·¥´¼ò¤ÎÈéÀÚ¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡×¡£
¡Ú£²¸®ÌÜ¡¿23:00¡ÛÎ©¤Á°û¤ß¤À¤±¤É¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤
¡Øtico4¡Ù
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³ä¤êÊüÂê¡¢¿©¤ÙÊüÂê
¡Øtico4¡Ù¤Î¡Ö£´¡×¤Ï¡¢£´¹æÅ¹¤Î°ÕÌ£¡£
Æ±Ì¾¤ÎÊÌÅ¹ÊÞ¤¬¼Ð¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎ©¤Á°û¤ß¤ÇÆø¤ï¤¦¤¬¡¢¡Ö¥¦¥Á¤À¤±¡¢»ä¤¬¹¥¤¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤³¤Î¾ì¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¹©Æ£ÎÉÀ®¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥¿¥Ã¥×¥Ó¡¼¥ë¤Ï¥°¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ß¤Ê¤ßË¢¤Ê¤·¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬¤ªÌóÂ«¡£º£Æü¤Î¥Ô¥ë¥¹¥Ê¡¼¤Ï¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ö¥Ô¡¼¥ô¥©¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ï1,400
¥Ó¡¼¥ë¥¿¥Ã¥×¤Ï£´¤Ä¤¢¤ê¡¢¥Ô¥ë¥¹¥Ê¡¼¤È¥Ú¡¼¥ë¥¨¡¼¥ë¤¬£±¼ï¤º¤Ä¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ÏÈþÌ£¤·¤µ¤ÈÃÍº¢´¶¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÍ¾»Ô¡ÖTABIJI DISCO 2023¡×¡Ê¥°¥é¥¹¡ï1,300¡Ë¤Ê¤É
»Ä¤ê¤Ï¾ïÏ¢¤Ë°¦¹¥¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦IPA¤À¤¬¡¢Æü»ç´î¤ÏµÕ¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¤Î¤¬¾ï¡£
Ï©ÃÏÎ¢¤ËÎ©¤Ä¸ÅÌ±²È¤Ç±Ä¶È
»°Ãã¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¡ÖÂç¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¡×¡£
¡Ú£³¸®ÌÜ¡¿24:30¡Û¿¼¤¯°û¤à»°Ãã°û¤ß¤ÎÃæ·ÑÃÏ¤Ï¡¢°û¤ß¸ý·Ú¤¤¤ªÃã¥Ï¥¤¤¬ÂçÀµ²ò¡ª
¡Ø°ì¸®Ãã²°¤¤ó¤¶¤¶¡Ù
·»Äï¤ÇÅ¹¤ò±Ä¤ß¡¢·»¤Î¹âÌîÍºÂÀ¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤ÏÂç°æÄ®Å¹¡¢Äï¤Î¸ÅÍ¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤Ï»°¸®Ãã²°Å¹¤ò¼ç¤ËÃ´Åö
¸µ¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Î¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤ÈPR´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¼ç¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ªÃã¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢¤ªÃã¥Ï¥¤¤ËÆÃ²½¤·¤¿Å¹¤òÂç°æÄ®¤Ç³«¶È¡£
¤½¤ÎÅ¹¤Ç¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¤è¤¯°û¤à»°¸®Ãã²°¤Ë£²¸®ÌÜ¡Ø°ì¸®Ãã²°¤¤ó¤¶¤¶¡Ù¤ò¹½¤¨¡¢Äï¤¬Å¹¤ËÎ©¤Ä¡£
ÆüËÜÃã¡¢Ãæ¹ñÃã¡¢ÂæÏÑÃã¤¬¤½¤í¤¦¡£¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¤Ï70¡Á80¡î¡¢ÎÐÃã¤Ï60¡Á70¡î¤Ê¤É¡¢Å¬Àµ²¹ÅÙ¤ÇÃíÊ¸¤´¤È¤ËµÞ¿Ü¤ÇÞ»¤ì¤ë¡££±ÇÕ¡ï700
ÃãÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅò¤Î²¹ÅÙ¤òÊÑ¤¨¡¢Ç»¤¤¤á¤ËÞ»¤ì¤¿¤ªÃã¤Ç¡Ö¥¥ó¥ß¥ä¾ÆÃñ¡×¤ò³ä¤ê¤ªÃã¥Ï¥¤¤òºî¤ë¡£²Ã²ìËÀ¤Û¤¦¤¸Ãã¤äÃæ¹ñ¤ÎÅ´´Ñ²»¤Ê¤É£¸¼ï¤Î¤ªÃã¤ò¤½¤í¤¨¡¢¹á¤ê¹â¤µ¤ÏÇòÈý¡£
¡Ö°û¤ß¸ý¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢£³¸®ÌÜ¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À°û¤á¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢Æü»ç´î¤âµë¿å½ê¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
´ØÅìÉ÷¤È´ØÀ¾É÷¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¤Ç¤ó¡£¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤ä¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¼«²ÈÀ½·Ü¤À¤ó¤´¤¬Æþ¤ë¤Î¤¬¸ÄÀ¤À¡££³¼ïÀ¹¤ê¡ï1,000
Äï¤Ë¤è¤ë°ìÉÊÎÁÍý¤ä¤ª¤Ç¤ó¤ÏËþÊ¢¤Ç¤â¤Ä¤¤¼ê¤¬½Ð¤ëÌ£¤Ç¤ªÃã¥Ï¥¤¤ò¤¢¤ª¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú£´¸®ÌÜ¡¿26:00¡Û¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬È´·²¤ËÈþÌ£¤·¤¤¾å¤ËËèÈÕ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤
¡ØNOTOYA base¡Ù
¥Á¥ã¡¼¥¸¡ï200¤Ç¥«¥é¥ª¥±¥Õ¥ê¡¼¤ÎÀßÄê¤Ë´¶·ã¡£¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯ÎðÁØ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ËèÈÕÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë
¤Û¤É¤è¤¯¿ì¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥Ð¡¼¡ØNOTOYA base¡Ù¤Ø¡£ÃãÂôÄÌ¤ê¤òËÌ¾å¤·¤¿¥Ó¥ë¤Î£²³¬¤Ë¹Ô¤¤Ä¤±¤¬¤¢¤ë¡£
½ªÅÅ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤«¤éÆø¤ï¤¦¤Î¤ÏËèÌë¤Î¤³¤È¡£¼ã¼Ô¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¿Í¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆü»ç´î¡£
À¤ÅÄÃ«³Ø±àÂ´¤Ç¡Ö»°Ãã¤Ï¤½¤Îº¢¤«¤é¤Ê¤¸¤ß¡×¤È¤¤¤¦Å¹¼ç¤Î´äºêÎ©¸Ê¤µ¤ó¡£¡ØPeter¥Ð¡¼¡Ù½Ð¿È¤Î¥×¥í¤À¤¬¡¢¡ÖÃíÊ¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤À¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦
Á´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ëÅ¹¼ç¤Î´äºêÎ©¸Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¡×¤Î¥Ð¡¼½Ð¿È¡£
Êª¹ø¤Ï½À¤é¤«¤¤¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥«¥¯¥Æ¥ë¤òµ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ç¥Ä¥¤¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥â¥Ò¡¼¥È¡×¡ï1,200¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥¤¥¹¤Çºî¤ë²Æ¤ÎÄêÈÖ¤ò¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤âÎÃ¤ä¤«¡£
¡Ö¥¹¥¤¥«¥Þ¥ë¥¬¥ê¡¼¥¿¡×¡ï1,100¡£ÁÇËÑ¤Ê´Å¤ß¤ò±ö¤¬°ú¤Î©¤Æ¤ë¥¹¥Î¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥¡¼¥é
¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÏËÜÊª¤À¤¬¡¢¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç²Î¤¤ÊüÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢½½È¬ÈÖ¤òÇ®¾§¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ú£µ¸®ÌÜ¡¿27:00¡Û¤¿¤³¾Æ¤¤Ç°û¤ó¤À¤¢¤È¤ËÄ«¾Æ¤±¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ê¡Ö»°ÃãÌ±¡×¤Ç¤¹
¡ØLAFF BAR&KITCHEN¡Ù
ÇòÊÉ¤È¥¦¥Ã¥É¤Ç¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¡£¾Ð¤¤¤Î¡Èlaugh¡É¤È¤«¤±¤¿Å¹Ì¾¤ò¤Ä¤±¡¢2015Ç¯¤Ë³«¶È
»°Ãã°û¤ß¤ÎºÇ½ªÃÏÅÀ¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡ØLAFF BAR&KITCHEN¡Ù¤¬Àµ²ò¤À¡£
²¿¤»Ä«£µ»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¡£ÃãÂôÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ê¡¢°ìÅÙÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢Ìë¹¹¤±¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ê¼¸Ë¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤ëµíÌý¤«¤¹¤Çºî¤ë¡Ö¤«¤¹¤¦¤É¤ó¡×¡ï1,000¡£¥á¥¸¥«¡¢»ª¡¢¥¦¥ë¥á¤Î½Ð½Á¤¬¼¢Ì£¿¼¤¤
Ì¥ÎÏ¤ÏÂçºå½Ð¿È¤ÎÅ¹¼ç¤¬ºî¤ë¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤ä¤«¤¹¤¦¤É¤ó¡¢¥½¡¼¥¹¾Æ¤¤½¤Ð¡£
Å¾¤¬¤µ¤º¤Ë¾Æ¤¯¤¿¤³¾Æ¤¤Ï¡¢¤ä¤ä½ÄÄ¹¤Î·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§¡£¼Ì¿¿¤Ï±¦¤¬¥½¡¼¥¹¥Þ¥è¤Çº¸¤¬¥½¥ë¥È¡õ¥é¥¤¥à¡£Â¾¤Ë¥Ï¥é¥Ú¡¼¥Ë¥ç¥Þ¥è¤äÌÀÂÀ¥Þ¥è¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£½Ð½Á¤òÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¶ñºà¤ÏÅ·¤«¤¹¤È¥¿¥³¤Î¤ß¡£¤¹¤Ù¤Æ£´¸Ä¡ï450¡Á¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢±ü¤¬¡ÖÆ¦Æý¥Ï¥¤¡×¡¢¼êÁ°¤¬¡Ö¹ÈÃã¥Ï¥¤¡×¡£¤È¤â¤Ë¡ï650
¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤ò¥¢¥Æ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï»°Ãã¤é¤·¤¤¡£»°Ãã¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Á°û¤ß·Ï¤Î¤¿¤³¾Æ¤²°¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤ÏºÂ¤Ã¤Æ°û¤á¤ëÅ¹¡£Ê·°Ïµ¤¤âÞ¯Íî¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆü»ç´î¡£
¤¿¤³¾Æ¤¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ï¡¢²¦Æ»¤«¤é¥Á¡¼¥º¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Þ¤Ç10¼ï¤ò¤½¤í¤¨¡¢½Ð½Á¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤í¤ß¤¬¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥Æ¤È¡º¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤³¾Æ¤¤Ê¤Î¤À¡£
¿©ÄÌ¤¿¤Á¤âÄÌ¤¦¾¾ºå¤ÎÀäÉÊ¡È·Ü¾Æ¤Æù¡É¤òÂÎ¸³¤¹¤ë
¡Ø¾¾ºå ·Ü¾Æ¤Æù ¥é¥Â¥ª¿©Æ²¡Ù
¾¼ÏÂ¤ÎÌÌ±Æ¤¬»Ä¤ë»°³ÑÃÏÂÓ¤Î°ì³Ñ¤ËÐÊ¤à
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤ÇÌ£¤ï¤¦½÷¾¤³¤À¤ï¤ê¤Î·Ü¾Æ¤Æù¤¬ÈþÌ£
¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¡Ö»°³ÑÃÏÂÓ¡×¤ÇÃÈÎü¤ò·Ç¤²¤ë¡Ø¾¾ºå ·Ü¾Æ¤Æù ¥é¥Â¥ª¿©Æ²¡Ù¤Ï¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ö·Ü¾Æ¤Æù¡×¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¿Íµ¤Å¹¡£
¡Ö·ÜÆù¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë³«´ã¡ª¡×¤È¡¢Æü»ç´î¤â°ßÂÞ¤òÄÏ¤Þ¤ì¤¿°ì¸®¤À¡£
²«¿§¤¤Ã»ºý»¥¤äÀÖ¤¤´Ý°Ø»Ò¤¬¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¡Ö¶õ´Ö¤ò´Þ¤á¤Æ¤ª¤¸¤µ¤ó¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆü»ç´î¡£Ì£ÎÉ¤·¡¢¥³¥¹¥ÑÎÉ¤·¡¢Ê·°Ïµ¤ÎÉ¤·¡¢½÷¾¤Î¥¥ã¥éÎÉ¤·¤Î£´Çï»Ò¤¾¤í¤¤
¾ÆÆù¤Î¤è¤¦¤Ë¥»¥ë¥Õ¤Ç¾Æ¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¡Ì£Á¹¤À¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¢ÌÖ¾Æ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È£·Ü¾ÆÆù¤òÀìÌç¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ä¡Ä¤¬¡Ö¾¾ºå·Ü¾Æ¤Æù¡×¤ÎÄêµÁ¡£
½é²ó¤Ï½÷¾¤¬¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿¿ÍÊÁ¤âÅ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤À
ÀÊ¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢½÷¾¤ÎÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ë½¾¤¦¤Î¤¬¤³¤ÎÅ¹¤Î¥ë¡¼¥ë¡£
¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Ð¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ç¤²¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ËÌ£¤ï¤¦¥³¥Ä¡×¤ÈÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¡£
ÃíÊ¸¤Ï¡È¤ª¤Þ¤«¤»¡É¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£¼Ì¿¿¤Î¡Ö¿Æ¤É¤ê¡×¡Ê¡ï750¡Ë¤Ï»õ±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤È¤ê¥Ï¥é¥ß¡×¤ä¡Ö¥Ï¥Í¥È¥í¡×¡Ê³Æ¡ï970¡Ë¤Ê¤É¤Î´õ¾¯Éô°Ì¤â³Ú¤·¤á¤ë
ÄÌ¤Ö¤Ã¤Æ¥ì¥¢¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é°¦¤Î¤¢¤ë½÷¾¤ÎÍë¤¬Íî¤Á¤ë¡£ÆÃÀ½¤Î´Å¿É¤ÊÀÖÌ£Á¹¤À¤ì¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë»Ý¤ß¤¬¥¸¥å¥ï¡Á¡£
¥°¥é¥¹¡¢¾ÆÃñ¡¢¥Û¥Ã¥Ô¡¼¤ò¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤ä¤·¤¿¡Ö£³ÎäÀÖ¥Û¥Ã¥Ô¡¼¡×¡Ê¡ï720¡Ë¤âÌ¾Êª
¤¹¤«¤µ¤º¡Ö£³ÎäÀÖ¥Û¥Ã¥Ô¡¼¡×¤òÎ®¤·¹þ¤àÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¤¬»êÊ¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
▶¤³¤Î¤Û¤«¡§ÎÁÍý¤È¼ò¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤Þ¤¤À¾ËãÉÛ¤Î4¸®¡£¥½¥à¥ê¥¨¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢Èþ¿©²È¤¬ÄÌ¤¦Ì¾Å¹