◆女子プロゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン プロアマ戦（２５日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

ツアー１４勝の有村智恵（フリー）が、３年ぶりに選手として利府に帰ってきた。昨年はゲスト解説として大会に関わった。「会場には来ていたので久しぶりという感じはしないけど、選手としては久しぶり。選手モードでコースに入ってきた」。心地よい緊張感を身にまとった。

昨年４月に双子の男児を出産し、今年４月に約２年ぶりにツアーに復帰。２週前の今季メジャー第２戦、ソニー日本女子プロ選手権では復帰３戦目で初の予選通過を果たした。４７位で４日間のプレーを終えた翌日は疲労回復に務めたのかと思いきや違った。「祝日だったんですよ…」。保育園は休み。朝から一日、子供たちとのにぎやかな時間を過ごした。

今年のコンディションについて、選手たちはグリーンが硬いと声をそろえた。「私の場合は飛距離が足りないし、セカンドショットを長いクラブで打つと止まらない。自分なりスコアの作り方をしていきたい」と語り、「３日間アンダーパーで回れるように頑張って、あわよくば上位争いができたら」と目標を定めた。

クラブハウスには歴代優勝者の写真パネルが並んでいる。宮里藍（２００３、０６年）、横峯さくら（０５年）、上田桃子（０８年）らに囲まれるように０９年覇者の有村の笑顔が輝いている。「すごい幸せ。この頃にやっていた人たちが今も違う形で幸せをつかんでいる。いまだに交流も続いている。ゴルフというものを通じていろんな人生を見せてもらって、なんだかすごく幸せだなと。今もこの試合に出られているっていうことは幸せ。またいろんな思い出を作れるように頑張ろうと思う」。東北高時代を過ごした宮城で、喜びをかみしめティーグラウンドに立つ。