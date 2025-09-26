◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）

秋Ｇ１開幕戦、第５９回スプリンターズＳ（２８日、中山）の出走馬１６頭が２５日、確定した。ヤマタケ（山本武志）記者が担当する「考察」キーポイント編は、前哨戦の後に気配が急上昇したママコチャに注目。枠順は２６日に決まる。

ママコチャの取材を続けて、もう５年目になる。デビュー前から「白毛じゃないけどソダシの全妹」などと注目され、一昨年のこのレースを勝つなど実力でも存在感を発揮。話を聞く機会が自然と増えた。そのなかで池江調教師からよく聞く言葉がある。「ホルモンバランスが変化しやすい寒い時期はあまり良くない」。

サラブレッドの牝馬は１２月あたりの寒い時期から春の繁殖期へ向け、母親になろうとするホルモンが強くなる。冬毛が伸びたり、発情がきたり…。ただ、競走能力に与える影響は個体差が大きいという。

池江師は「今まで１０００頭を超える牝馬に接していると思うけど、トゥザヴィクトリーは男勝りな馬でしたね。ママコチャは極めて女性的。対照的ですね」と助手時代に手がけた名牝を引き合いに出し、説明してくれた。極めて女性的であるがゆえ、寒い時期が不得手。３月に行われる高松宮記念は中間に寒さの中で調整を余儀なくされる。「スプリンターズＳの方が組み立てやすい」。頂点への道筋を見据える言葉には説得力がある。

爪の不安を抱えていた昨年はこのレースまで２戦しか使えなかったが、今年はすでに４戦。《１》〈３〉〈２〉〈２〉着と崩れを知らない。さらに、強い追い風も吹く。栗東は先週末から猛暑が和らぎ、明らかに涼しくなった。「セントウルＳの前は息遣いがよくなかった」と振り返りながら、こう言葉を続けた。「今は涼しくなって、２ランクぐらい上がっています」。

現役最多タイのＪＲＡ・Ｇ１・２３勝。大一番を知り尽くすトレーナーから確かな手応えが感じられ、グンと不気味さが増してきた。（山本 武志）