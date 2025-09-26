大相撲秋場所

大相撲秋場所（東京・両国国技館）は連日、熱戦が繰り広げられている。12日目が行われた25日、大物漫才師と芸人が並んで観戦。中継カメラで度々抜かれ、ネット上で反響が広がった。

土俵すぐ下の東の溜席で取組を見つめていたのは、漫才師「おぼん・こぼん」のおぼん。その隣には、お笑いコンビ「U字工事」の益子卓郎の姿が。取組を食い入るように見つめていた。

NHK中継では土俵に立つ力士をアップで捉えると、その後方にばっちりと2人の姿が映り込んでいた。X上には気づいたファンからの指摘が相次いだ。

「大相撲見てたらU字工事の益子さん映ってるー」

「いい所で観戦してるな」

「なんか………見たことある顔やな………？と思ったらU字工事の益子さんいる」

「ん？ 今車で相撲チラ見したらU字工事の益子君映ったよーな？」

「土俵下にU字工事発見w」

今場所を観戦する有名人の姿は度々目撃され、タレントのデヴィ夫人やアイドルグループV6のメンバーだった三宅健、タレントの勝俣州和らが来場。土俵外を賑わせていた。



（THE ANSWER編集部）