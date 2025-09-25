通勤からサーキットまで使える仕様にカスタム！ニッサン スカイライン(ER34)【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「スカイライン」。GT-RはR34までが対象となり、会場にはさまざまなスカイラインが並ぶことになりました。
それではスカイラインオーナーの車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：むーさん
年齢：30代
車両名：ニッサン スカイライン
年式：1999年式
型式：ER34
主な使用シーン：レジャー、ドライブ、サーキット
所有歴：11年（2024年時点）
総走行距離：115,000km
年間走行距離：20,000km
※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
「昔から34スカイラインが好きだったというのが理由です。
クルマを購入するときの候補として、このクルマをあげていました」
ノーマルから変えた経緯
「通勤からサーキットまで使えることを念頭にカスタムしています。とくにノーマルで気になった部分を改善していきました」
良い点・こだわりのポイント
「あまりいないRB25DE（NA）スカイラインでのタイムアタック自己ベスト更新にこだわっています。
パーツでは他とは違うワンオフのエキゾーストです。L型やVQ型に近いかも」。
外装関係
バンパー：純正オプション アルティアバンパー
サイド・リア：純正オプション
ボンネット：SHAFT AutoService カーボンボンネット
スポイラー：APM Factory スーパーダウンフォーススポイラー
テールランプ：スモークに自家塗装
内装関係
シート：BRIDE ZETAⅢ
シートベルト：4点式ハーネス
ステアリング：MOMO JET φ32
ステアリングチルトシステム：RAPFIX GTC
インフォメーター：TRUST インフォメーター
水温・油温・油圧計：STACK
バキューム計：大森メーター
足回り
サスペンション：GP SPORTS G-MASTER
アッパーアーム：純正を加工
フロントロアアーム：NISMO
LSD：NISMO GT LSD Pro 2WAY
テンションロッド・テンションバー：CUSCO
トランクバー：S15シルビア用
リヤタワーバー：Ｓ＆Ｓ
ブレーキローター：グローバル ビッグローターキット（F：334mm、R：330mm）
エキパイ・エキマニ・サイレンサー：RB25DE用ワンオフマフラー
ホイール：NISMO LMGT4
次に変えたいポイント
「台風でダメになった外装の部分、ボディの痛んだ部分の修理をしたいですね」
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する
「モーニングミーティング」とは？
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
開催時間：7:00～9:00
※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！