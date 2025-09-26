「まじでみんな知りたかったことやん」30歳ハードラーの美白の秘訣判明　アスリート夫がポロリで「確実なヤツ」【東京世界陸上】

初の世界陸上で女子100メートル障害の準決勝進出を果たした中島ひとみ(C)Getty Images

「東京2025世界陸上」（東京・国立競技場）の女子100メートル障害で、準決勝進出を果たした中島ひとみ。かねてから評判だった美貌に加え、今大会では肌の美白ぶりも注目され、「日焼け止めは何を使っているんだろう？」とファンの間で話題となっていた。

その“疑問”に答えたのが、夫で男子400メートル障害の豊田将樹だった。中島が世界陸上の応援に感謝する公式Xの投稿を引用する形で「日焼け止めはビオレUVらしいです」と一言リポスト。これに対して、大きな反響が寄せられている。

「まじでみんな知りたかったことやん」「それ聞いたら買いたくなるやつやん」「インサイダー情報！しかもかなり確実なヤツ」「貴重な情報、あざす」「一流のアスリートが健康的な笑顔で日焼けせず美白保ってるとか凄すぎるでしょ」といったコメントが集まった。