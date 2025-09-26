「アカン太郎」に発奮？日本ハム26歳内野手が今季初の逆方向弾　チームは大逆転負け…きょう26日にも9年連続V逸決まる

大逆転負けに肩を落とす日本ハム・清宮幸太郎(C)産経新聞社

パ・リーグ2位の日本ハムは、9月25日の西武戦（ベルーナドーム）に4-5の大逆転負け。4点リードの7回に滝澤夏央の2点二塁打、タイラー・ネビンの3ランで、一気にひっくり返された。楽天に勝利した首位・ソフトバンクの優勝マジックが「2」に減り、きょう26日にもV逸が決まる。

立ち上がりから理想的な展開で試合を進めた。両軍無得点の2回。4番・郡司裕也が中前安打で出塁すると、続く5番・清宮幸太郎が西武先発・今井達也の154キロをとらえ、左中間フェンスを越える11号2ランで先制。5回までに4点のリードを奪った。

清宮にとっては汚名返上の一発だった。2日前の9月23日。日本ハムは本拠地・エスコンドームでの最終戦に0-7の完敗を喫した。試合後は首脳陣、ナインがグラウンドを一周して回ったが、その際に新庄剛志監督から“名指し”。「オールスターからさっぱりホームランを打ってない『清宮アカン太郎』から一言」とマイクを手渡された。

その日の試合で4打数無安打と沈黙した26歳は「今日もありがとうございました！」と絶叫。続けて「今日の試合は忘れて、明日から頑張ります！」と地元ファンに誓った。24日のオフを挟み、宣言通りの本塁打は今季初の逆方向弾だった。