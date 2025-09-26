スペイン紙アス（電子版）が25日、レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）について「バルセロナ戦の3日前になっても痛みが続いている」と報道。今季初勝利を挙げたマジョルカ戦後、左足首をアイシングしている写真を掲載し「日本代表戦で負ったケガが完治しておらず、100％の状態でないことは明らかだった」と指摘した。

久保は日本代表として参加した6日のメキシコ戦で左足首を負傷。日本代表関係者によると、メキシコ人DFのタックルが足首に当たり捻挫を引き起こしたものの、久保自身は“健康”だと報告していたという。

リーグ戦再開後初戦となったRマドリード戦こそベンチスタートだったが、直近2試合はテーピングでしっかり左足首を固定しながら先発出場。24日のマジョルカ戦では決勝点の起点となり、今季初勝利に貢献した。

それでも久保のプレーについて同紙は「100％の状態ではないことは明らかだった。久保は足首の負傷に苦しみ続けており、マジョルカ戦後には患部をアイシングする必要があった。これは日本代表での捻挫がまだ続いていることを示している」と指摘。Rマドリード戦やベティス戦でも痛みから“低調なプレー”が続いている現状を危惧していた。