巨人の阿部慎之助監督（４６）が２５日、勝負のハマスタ決戦に向けて気合を入れた。２・５差で追う２位・ＤｅＮＡとの２６、２７日の直接対決２連戦（横浜）に向け、Ｇ球場で１軍全体練習。「意地を見せるしかないよね。ひと泡吹かしてやるっていう。それしかない」と必勝を掲げた。

借金１の３位で残り５試合。ＣＳ進出は決まっているが、第１ステージの本拠地開催がかかる２位へ、もう負けられない。自力２位は消滅。ＤｅＮＡが残り５試合で３勝すれば上回れず、２勝３敗の場合、逆転には５戦全勝が必要になる。山崎、グリフィンが先発する２６、２７日にＤｅＮＡに連敗すると３位が確定する崖っ縁。「勝ちゃいいよ」。ここまで来たら、形は関係ない。勝つだけだ。

そのためには先制して主導権を握りたい。９月は１０勝８敗。１８試合中１２試合で初回に失点している。この日の練習前には、杉内投手チーフコーチが投手陣の円陣で「先発投手は何としても初回に点を取られないようにしよう。何とか２位を目指していこう！」と呼びかけて士気を高めた。

先陣を切る山崎は短距離ダッシュなどで最終調整。今季１１勝４敗、防御率１・９０の大黒柱は「勝ちたいですね。勝ちましょう！ 勝ちましょう！」と長嶋茂雄さんの「勝つ！ 勝つ！ 勝つ！」をほうふつとさせる力強い言葉で決意を示した。逆転２位をつかんで東京ＤでＣＳを―。阿部監督を筆頭に、巨人ナインの心は熱く燃えている。（片岡 優帆）