阪神の佐藤輝明内野手（２６）が２５日、甲子園での全体練習に参加し、目標の４０本塁打、１００打点を目指すと誓った。すでに１０盗塁には到達していて、４０本塁打と１００打点のトリプルクリアになれば、球団では１９４９年の藤村富美男氏以来、球団史上２人目の快挙となる。残り４試合は全て甲子園。秋になると、中堅から右翼に吹くかもしれない、秋の浜風も味方につけて、ミスタータイガース以来の偉業を狙う。

リーグ優勝も決まり、短期決戦が控えているとはいえ、偉業達成には残り４試合となった。３９本塁打、９７打点と大台へはあと少し。「到達したいか？もちろん、はい。ここまで一戦一戦、頑張ると思ってやってきた。変わらずいきたい」。舞台は本拠地・甲子園。最高の今シーズンのフィナーレが用意された。

すでに１０盗塁は記録。目標の４０本塁打、１００打点を達成すれば、１９４９年の藤村富美男氏以来、７６年ぶりで史上２人目の快挙となる。田淵氏や掛布氏でもできなかったこと。初代ミスタータイガースと呼ばれ、輝かしい成績を残し続けたレジェンドに並ぶことができる。

近年では２２年にヤクルトの村上が達成しているが、長いＮＰＢの歴史でも１２人しか成し遂げていない。佐藤輝に残されたのは４試合。多くても２０打席ほどだろう。「残りの試合を頑張って、ＣＳもあるので、いい試合ができればいいなと思います」。声援の恩返しのためにも、虎党に快音を届けたい。

２６日からは中日と今季最後の３連戦。チームとしては１１勝１１敗の五分だが、虎の４番は打ちまくっている。カード勝ち越しには「頑張ります」と意欲十分。対戦カード別では最多の９本塁打を放ち、２０打点も同最多。記憶に新しいのは１５日に甲子園で２発、５打点と暴れまくった。

同戦では逆方向にもアーチを描いている。聖地特有の浜風も利用した。ただ、秋になると中堅から右翼へと風向きが変わることがある。「吹かしといてください。お願いします」とニヤリ。今季は浜風の攻略法をつかみかけているが、右翼に追い風が吹いている方が確率は上がる。ハル・ブリーデン氏と金本知憲氏に並ぶ、球団８位タイの４０本塁打は右翼席に放り込みたいだろう。

村上の最多勝や奪三振王、及川の最優秀中継ぎなど、投手陣もタイトルを争っている。「勝たせてあげられるように頑張ります」。Ｖ戦士として一人でも多く、勲章を手にしたい。「今日もいい準備ができたので、頑張ろうかなと思います」。泣いても笑っても、あと４試合。虎の４番、佐藤輝なら、球史に名を残してくれるはずだ。

◆藤村富美男とは “初代ミスター・タイガース”といわれる藤村富美男（ふじむら・ふみお）は１９１６年生まれ、広島県呉市出身。３６年に大阪タイガースに入団。３９〜４２年に兵役によるブランクがあったが、戦後は『物干し竿』と呼ばれた長尺のバットを用いて大活躍した。また、５１年までは投手との二刀流で通算３４勝を挙げている。５５年に選手兼任監督に就任。５９年に現役を引退した。背番号「１０」は球団初の永久欠番となった。７４年に野球殿堂入り。９２年に７５歳で死去。