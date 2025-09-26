「ウエスタン、阪神３−１広島」（２５日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

連日の大暴れだ。阪神・福島圭音外野手（２３）が４試合連続マルチ安打をマーク。「毎日頑張って、気持ちを切らさず一生懸命やるっていうのが、結果になっているのかなと思う」。２軍戦に参加した１軍選手に負けじと存在感を発揮。平田２軍監督に「その中でも一番光ってるのは福島だよ。（１軍から）来ている選手に劣らない」と言わしめた。

１点を追う三回１死。フルカウントから左腕・竹下のカーブをバットに当てて左前へ。打球がスライディングキャッチを試みた堂林のグラブをかすめ、芝生を跳ねる間に二塁に到達。７試合連続安打で逆転につなげた。

続く五回１死は初球を仕留めて中前打を記録。スタメンに熊谷、高寺ら１軍選手の名前が並ぶ中、１番としての役目を全うした。「勉強になるし、来年は僕も支配下になって、１軍に呼ばれるようにって常に意識しています」と刺激も受けた。

「自分のスイングがしっかりできている。どうやって塁に出ようっていう気持ちがプレーに出ていると思う」。ウエスタンも残り３試合。福島らしいプレーで泥くさく走り抜ける。