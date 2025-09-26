阪神・藤川球児監督（４５）が２５日、甲子園での全体練習を見守り、２８日・中日戦（甲子園）に伊原を先発させることを明かした。新人王争いが混沌（こんとん）とする中、「１年間頑張り続けた新人選手は伊原じゃないかな」と先発、中継ぎの両方で奮闘し、リーグ優勝に貢献した左腕が新人王にふさわしいと力説した。今季２度目となる中日・金丸との投げ合いで名勝負を期待した。

シーズン完走のご褒美だ。藤川監督は中日３連戦の話題に「第３戦は金丸投手予想？」と切り出すと、「そう来るなら、うちは伊原で行こうと思っている」と２８日・中日戦（甲子園）に、伊原を先発させると明言した。

「またいい勝負が見られればいいなと思っています。茨木でもいいし、今朝丸でもいいし、だけど、伊原ですよね。リーグ優勝に導いた存在ですから。その１試合を誰に託すのかっていうのは、伊原がふさわしいかなと思ってるんです」

ベンチでほほ笑みながら伊原の働きをたたえた。ルーキー左腕はシーズン開幕を中継ぎで迎えた後、４月２０日・広島戦（甲子園）でプロ初先発初勝利を飾り、６月までに５勝をマークした。その後は白星から遠ざかり、再び中継ぎに配置転換。ここまで２７試合で５勝７敗、１ホールド、防御率２・３４は堂々たる成績だ。

新人王レースは混沌としている。前半戦まで伊原が大本命と見られたが、ライバルも猛追。ヤクルト・荘司はセットアッパーとして４１試合に登板し、２勝１敗、２４ホールド、防御率１・１２をマーク。中日・石伊も８３試合の出場で打率・２２６、３本塁打、２１打点。正捕手の座をつかみつつあり、リーグ３位の盗塁阻止率・４１３を誇る。それでも、藤川監督は「１年間頑張り続けた新人選手は伊原じゃないかな」と力説。親心を隠すことなく、正当な評価を求めた。

「順位も含めたらね。タイガースがリーグチャンピオンになった中で、伊原という存在は非常に大きなものがありますから。その辺も加味してもらっていいんじゃないかと思うんですよね」

伊原にとってもポストシーズンの先発につながる、重要なマウンドとなりそうだ。現状は村上、才木、高橋がＣＳローテの３本柱。デュプランティエは下肢の張りから復活途上で、前回登板で炎上した伊藤将は２軍に合流となった。先発適性を示しているネルソンや、伊原に出番が回ってくる可能性は十分にある。

伊原と金丸の投げ合いは、８月７日（バンテリン）以来２度目。「投げ合っていたんだ、忘れてた！」とおどけた指揮官。前回は金丸にプロ初勝利を献上しただけに、新人サウスポー対決をリベンジで締めくくりたい。