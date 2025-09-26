様々なプロジェクトをこなしていると、どんなに気を配って注意していても、トラブルは起きてしまうものです。そういったとき、感情的にならないことが解決への近道といえます。後藤彰弘氏の著書「予測不能な時代に確実に成功へ導く プロジェクトマネジメント」（幻冬舎メディアコンサルティング）より、プロジェクトマネージャーが気をつけたい3つのことについて詳しくみていきましょう。

トラブル対応と感情は切り離す

何かトラブルが発生したときに、必ず客観的にとらえて判断することも重要です。プロジェクトマネジメントでは、何かしらのトラブルが必ず起こります。それに対して、感情的になって反応してしまうと、その後にまで尾を引いて、悩みの種になり、自身に対して多大なストレスになってしまいます。感情に任せて、激昂してしまうのも良くありませんし、不安になって心配することも同様です。

実際にトラブルが起きたときに、解決への対策を考えることと、トラブルが起きたことに対しての反省や心配といった感情は切り離して考えるべきです。トラブルが起きたときには、いち早く収束させるために、トラブルの状況、原因の特定、影響範囲に関する情報を収集して、対策を手際よく講じていく必要があります。これらのことは、冷静でなければ判断できません。

プロジェクトマネージャーが一人でできることは限られているため、必要に応じてメンバーたちと協力連携を取って進めていくことになりますが、マネージャー自身が動揺して冷静さを失っていてはメンバーも混乱してしまいます。トラブルなどの緊急事態だからこそ、常に安定した精神状態でいることがマルチタスクをこなしていくために重要です。

無駄な記憶は積極的に忘れる

脳はコンピュータと同じで、記憶や思考（演算処理）の容量が限られています。情報を詰め込んでしまい記憶に負荷をかけすぎると、演算処理（考える能力）が低下します。これを防ぐためには、不要と思われる情報や知識は、どんどん捨てて忘れてしまうことです。特にネガティブな情報を抱えていると、精神的にも重荷となりつらくなってくるだけです。

私は仕事上忘れてならないスケジュールや大事な情報は、頭だけに持っておかずに外部に記憶させていきます。大事な情報はメモ機能を活用し、会議日時や納品日といった情報はスケジュール表にどんどん書き込んでいき、さらに事前準備が必要な会議については前日や数時間前にアラームが鳴るようにセットしておくことで、いったん頭の中から完全に消去することができます。

いざというときに、脳のパフォーマンスをフル活用できるように、日頃から記憶の容量の空きを増やしておけるように工夫することが大切です。



連絡は「即レス」が基本

マルチタスクにおいては、一つのプロジェクトに四六時中関わっているわけではないため、なおさらステークホルダーとの密なコミュニケーションが非常に重要となり、メールやチャットは即レスを心がけています。

マルチタスクをこなすプロジェクトマネージャーは、複数のプロジェクトを兼務するため自身のタスク管理も大変だと思いますが、クライアントやそのほかのステークホルダーにとっては、そのプロジェクトのみを担当している人のほうが多いでしょう。ですから、クライアントはなんらかの気になることがあれば、こちらの状況に関係なく即座に連絡を取りたいと考えます。

これに対してすぐにレスポンスをせずにいると、相手にとってはストレスになり、それが蓄積されていけば、プロジェクトマネージャーに対してネガティブな印象を持ち、不信感にもつながってしまいます。

クライアントからの連絡への即レスは基本的なビジネスマナーですが内容によっては、難易度が高く即対応が難しい場合があります。また、内容によっては精神的な負担を感じ、返信をためらうこともあると思います。

このような場合は、まずは連絡を受け取ったという事実を相手に伝えるための返信をします。例えば、「メールを受領し、依頼内容について理解しました。あいにく本日は会議が続いているため、改めて明日回答をします」という具合です。最近では、親しい間柄であれば「いいね」などのスタンプを返すという習慣も定着しています。

依頼された内容が実行困難な場合は、相手がクライアントの場合、「お断りします」「できません」とは言いにくいこともあると思います。

そのような場合、「なかなか難しい課題なので、しっかり考えてみます。少しお時間をください」「すべて実施するのは難しいと思いますが、どこまでならできるかを考えてみます」というような返答をいったん戻すこともあります。「どうしよう……」となって何日もノーレスのまま時間が過ぎていく事態を回避することになります。

一方、クライアントからの急な依頼に対してもう1つ意識すべきことは、その依頼がプロジェクトの遂行にとって有意義な内容かどうかを見極めるということです。

依頼者の個人的な関心から出た依頼や相談であれば、重要度が低いので、反対にこちらから、「この依頼の目的はなんでしょうか？」「明日の重要な会議の準備を優先したいので、来週に回していいでしょうか？」「一から資料を作成する時間はないため、こちらの現行資料で代替できないでしょうか？」と逆に相談を持ち掛ける方法もあります。

いかなる理由であってもクライアントとのコミュニケーションが滞るようではマルチタスクを実行する資格はありません。しかし、脳のキャパシティにしても、時間にしても、私たち一人ひとりが持っているリソースは有限であることも事実です。複数のプロジェクトを掛け持ちするようなマルチタスクな働き方をする場合は、特にこのことを意識する必要があります。

後藤 彰弘

最高経営責任者

株式会社MixturePlus