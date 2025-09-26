ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）の開催発表会見が２５日、都内で行われた。元キックボクサーで同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が世界初挑戦として、同級２位で前ＷＢＡ世界同級王者の井上拓真（２９）＝大橋＝と激突するカードが正式決定した。

前ＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が２５日、都内で取材に応じた。自身が返上したＷＢＣのベルトは、王座決定戦として那須川と井上拓の日本人で争うことが決定。中谷は「すごくいいカード。バンタム級は引き続き日本人うごめく階級。面白い試合が多くなる」と期待を寄せた。

自身は転級し、４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚が君臨する場所に乗り込む。来年５月にドリームマッチを控える中、まずはノンタイトル戦に臨む予定。対戦相手を「パンチがあって攻撃型」と分析し、「階級を上げて初めて（の試合）。試される部分はいっぱいある。自分がどう感じて、どうパフォーマンスできるか。過程から集中して仕上げていきたい」と気持ちを高めた。この日はコンディショニングブランドを展開する「ＴＥＮＴＩＡＬ」のサポート契約締結会見に出席した。