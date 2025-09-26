阪神の藤川球児監督（45）が、28日の中日戦（甲子園）で伊原陵人投手（25）を先発復帰させるプランを明かした。伊原は開幕から中継ぎ、先発とポジションを変えながら2年ぶりのリーグ優勝に貢献。指揮官はその働きぶりを評価した上で、新人王獲得を後押しする起用であることを明言した。チームは甲子園で全体練習を行い、26日からの中日との本拠地3連戦に備えた。

藤川監督が、ルーキーながら開幕から奮闘してきた伊原に新人王への“道”を整えた。

「第3戦は向こう（中日）は金丸投手予想？それでくるなら、うちは伊原でいこうと思ってるので」

5回3失点だった8月28日のDeNA戦が最後の先発マウンドで、以降は救援に配置転換されていた左腕。指揮官は先発に復帰させる意図を「次は新人王を狙って可能性があれば、チャレンジしてほしい」と説明した。

「1年間頑張り続けた新人選手は伊原が一番じゃないかな。（チームが）1位でいながら勝たせなければいけない中で戦って、ずっと戦い続けた選手なんで」。強調したのは27試合で5勝（7敗）、防御率2・34という目に見える数字だけではなく“中身”の濃さだ。春先から白星を重ねて上位をキープしていたチームで、伊原は開幕からブルペンの一員として貢献。4月中旬からは先発ローテーションに加わって6月までに5勝をマークするなど、実力で1軍にしがみついてきた。

「（チームの）順位って関係あるんですよ。投げさせてもらえないほどハードルが高い中で戦ってる選手。タイガースがリーグチャンピオンになった中での伊原という存在は、非常に大きいものがありますから」

同じ有望株でも、伊原はチャンスを与えた選手ではなく、力を示して首脳陣に起用させた選手だと強調した。V戦士の価値は大きいとし、その上で「新人王の候補に入るならば、その辺（チームの優勝に貢献した）も加味してもらってもいいんじゃないかと。100イニング以上投げているし、プレッシャーが全然違う」とヤクルト・荘司、DeNA・宮城ら他球団のライバルたちとの“違い”を力説した。

「他の選手でもいいんだけど、リーグ優勝に導いた存在。その一試合を誰に託すかは伊原がふさわしいかなと思ってるんです」

投げ合いが予想される同じ新人の金丸とは、8月7日の中日戦（バンテリンドーム）でマッチアップして、伊原が敗戦投手になった。リベンジの意味合いもにじむマウンド。指揮官のアシストも生かし、快投で新人王へ加速する。（遠藤 礼）

▽8月7日、阪神・伊原と中日・金丸の投げ合いVTR

伊原は初回にブライトの左前打から先制を許すと、2回もチェイビスにプロ初被弾するなど4回を投げ自己ワーストの5失点。5敗目を喫し、25歳のバースデー登板はホロ苦いものとなった。金丸は初回を3者凡退の立ち上がり。2回は中川、4回は佐藤輝にソロを許したが、8回3失点と粘り、10度目の登板でプロ初勝利を挙げた。