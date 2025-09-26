注目の的は佐藤輝の強打だけではない。阪神の最強ブルペン陣を支えてきた及川と石井が、きょう26日からの中日3連戦でともに“W球児超え”に挑む。

「なんか実感がないんで…そんな記録があるとも知らなかったです。頑張って抑えます」

初々しく笑ったのは高卒6年目の及川だ。今季はここまでキャリアハイを大幅に更新する65試合に登板。防御率0.89もさることながら、特筆すべきは“失敗しない仕事ぶり”。前回登板した23日DeNA戦では、05年阪神・藤川、15年ソフトバンク・バリオスが持つプロ野球記録に並ぶ17試合連続ホールドをマークした。

レギュラーシーズンも終盤に入り、タイトル争いも熾烈（しれつ）を極める。現在ホールドポイントは51で、リーグトップの巨人・大勢とはわずか1差。最優秀中継ぎのタイトル獲得も視界に捉え、「（大勢さんは）素晴らしいピッチャーだと思っているけど、勝てるように頑張ります」と言葉に力を込めた。

もう一人、挑戦を続けるのは石井だ。自身が保持する連続無失点のプロ野球記録は48試合に継続中。連続イニング無失点も47まで伸び、球団記録である06年藤川の47回2/3をあと1イニングで上回る。

リフレッシュ目的で8日に出場選手登録を抹消されたが、24日のウエスタン・リーグ、広島戦で17日ぶりに実戦登板。わずか12球で3者凡退に抑え、順調な調整ぶりをアピールした。

「ただ結果を出すだけ。いつも通り頑張ります」

レギュラーシーズンは残り4試合。藤川監督の偉大な背中を追い、全力で腕を振る。 （山手 あかり）