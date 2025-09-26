「大相撲秋場所・１２日目」（２５日、両国国技館）

新小結安青錦が横綱豊昇龍を切り返しで破り、９勝目を挙げた。初土俵から所要１２場所の史上最速新三役に続き、負け越しなしでの新三役勝ち越し場所で、曙の勝ち星を上回った。豊昇龍は初黒星を喫し、関脇霧島を押し出した横綱大の里に、賜杯争いで並ばれた。隆の勝は大関琴桜を押し出して２敗を守り、１差に迫った。正代は竜電に寄り切られ３敗に後退。大関とりが絶望的となった関脇若隆景は、阿武剋をはたき込んで連敗を止め、６勝目を挙げた。

座布団が舞う土俵から、安青錦は息を弾ませ引き揚げた。豊昇龍の背中にべったりと土を付け、２場所連続で撃破。「信じられない。自分の相撲を取れて良かった。（相手は）横綱なので精いっぱい自分の力を出すだけ」と声を弾ませた。

もろ手で攻められるも突き返し、相手の引きに乗じて中に入った。頭をつけ深い左下手を頼りに寄り進んだ。強引な小手投げを仕掛けられるも、左の外掛けから「とっさの反応」と切り返した。

前日の黒星を引きずらず横綱撃破。「勝負は勝ち負け。負けたからといって自分の相撲が終わるわけではない。新しい気持ちで土俵に上がった」。審判長の九重親方（元大関千代大海）からは「先場所の再現。足腰の良さでひっくり返した。場所ごとに強くなっている」と評された。

年６場所制となった１９５８年以降、序ノ口デビューで負け越しのないまま新三役まで昇進したのは曙、琴欧洲に続く３人目。新三役場所で琴欧洲は負け越し、曙は勝ち越しも８勝止まりで“曙超え”を果たした。

ウクライナから来日する前から、過去の名力士の映像を研究してきた。曙を「大横綱ですから」と敬意を示しつつ「自分と同じ小さい力士が曙関と取っているのを見た。自分とは違うので、曙関の相撲を見てもピンとこない」と苦笑い。大関とりの起点かつ新入幕から４場所連続の１０勝に王手をかけ、優勝の可能性も残した。