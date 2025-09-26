◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月25日 フェニックス）

ナ・リーグ西地区4連覇へ優勝マジックを1としているドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦。2回にフレディ・フリーマン内野手（36）、アンディ・パヘス外野手（24）の2者連続本塁打などで4点を先行し、先発の山本由伸投手（27）を強力援護した。

大谷翔平は初回中飛に倒れるなど無得点に終わったが、2回にドジャース打線が火を吹いた。回またぎとなったオープナーの左腕ビークスに対し、フリーマンがカウント2―1から甘く入った速球を捉え22号ソロ。さらにパヘスが継投した右腕クリスマットのカーブを引っ張り込んで27号を左翼席へたたき込んだ。チームの2者連発は今季6度目となった。

なおも1死満塁として大谷に回したが、空振り三振。しかし、続くベッツが左前へ2点適時打を放ち、山本に4点の援護点をプレゼントした。

チームは前日、延長戦の激闘の末、ダイヤモンドバックスに勝利し、ナ・リーグ西地区優勝へのマジックナンバーを「1」とした。大谷は初回に三塁打を放ち、5打数1安打だった。この試合に勝利すれば4年連続となる地区優勝が決まる。