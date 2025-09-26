リバティプリントで彩るune nana cool♡人気シリーズに新商品が仲間入り

ワコールが手がける下着ブランド「une nana cool（ウンナナクール）」から、英国リバティ社のプリントを使った新作が登場しました。発売は2025年9月4日（木）から順次スタート。定番ブラジャー「364 レース」「さあ、わたし レース」「三角ノンワイヤーブラ」や夜用の「ナイトアップブラ」など、全13アイテムを展開。華やかなリバティ柄で、毎日のランジェリーライフを彩ります♪

une nana cool×リバティの人気ブラ

「364 レース」（4,290円）は、シリーズ累計100万枚を突破した定番ブラ。

S～LLのサイズ展開で、カラーは「Linen Garden（CB/LG）」や「Juniper（GR/OV）」など、リバティならではの華やかさが魅力です。

「さあ、わたし レース」（4,620円）はワイヤータイプで、B70～F80まで幅広く対応。自然なシルエットで自信を後押ししてくれます。

ショーツ（1,980円）、総レースショーツ（2,420円）も同柄で登場し、セットアップも楽しめます♡

また、「三角ノンワイヤーブラ」（2,420円／1,430円）はM・Lサイズで、カラーは「Hips‘N’Hops（GB）」「Liberty Christmas（IV）」「Berry Baubles（OR）」の3種を展開。

メンズトランクス（3,850円）も同柄で揃います。

ナイトアップブラ＆豊富なショーツも

10月下旬発売予定の「ナイトアップブラ」（3,300円）は、M～3Lのサイズ展開。リバティ柄は「Fergus（VI/SP）」「Kevin（PU/WI）」の2種で、レトロな雰囲気から幻想的なデザインまで楽しめます。

ショーツ

ハラマキ付ショーツ

サニタリーショーツ

ナイト用サニタリーショーツ

メンズボクサーパンツ

さらに、同柄のショーツ（1,980円）、ハラマキ付ショーツ（1,980円）、サニタリーショーツ（1,980円）、ナイト用サニタリーショーツ（2,310円）、メンズボクサーパンツ（2,420円）までラインアップ。

ペアで選べるのも嬉しいポイントです♪

発売日と購入できるショップ情報

リバティプリントの新作は、2025年9月4日（木）から全国のune nana coolショップやワコールウェブストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、Amazon、SHIROHATO、リバティハウス、ONWARD CROSSET、andSTにて発売されています。

ナイトアップブラなど一部は10月下旬以降の展開予定。お気に入りの柄をぜひチェックしてみて。

リバティ柄で下着ライフを華やかに♡

「une nana cool」と「リバティ」が織りなすコラボは、毎日を特別にしてくれる魅力がたっぷり。

人気のブラやショーツ、夜用インナーまで揃う全13アイテムは、自分用にはもちろんギフトにもおすすめです。お気に入りの柄に出会えれば、ランジェリー選びがもっと楽しくなるはず。

あなたもこの秋、新しい彩りをワードローブに加えてみませんか？