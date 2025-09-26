左のセットアッパーも“球児超え”に挑む。阪神の及川雅貴投手（２４）が２５日、甲子園での全体練習で汗を流し、残り４試合のフル回転を誓った。目前に迫るのは、ＮＰＢ新記録の１８試合連続ホールド。「ゼロで帰ってくるというのは一緒なので、そこだけを意識してやれたら」。平常心で０５年の藤川球児（阪神）を抜きたい。

８月１３日の広島戦から積み上げてきた連続ホールドは、９月２３日・ＤｅＮＡ戦で１７試合連続となった。この時点でＮＰＢタイ記録。「そんな記録があるとも知らなかった。実感がない」と言うが、その期間中は２失点だけ。しびれる場面で抑えてきた証しでもある。

さらに、タイトル争いも激しくなっている。５２ホールドポイントの巨人・大勢を１差で追う形。巨人が１試合多い分、機会があればマウンドに上がる覚悟だ。「せっかくここまで来たので、いつでもいける準備はするつもり」。両リーグ最多の６５登板で疲労もあるだろうが、最後まで腕を振るしかない。

その先には中日の浅尾が持つ、ＮＰＢ記録の２５試合連続ホールドポイントも見えてくる。ここまでブルペン陣を支え、防御率０・８９と抜群の安定感を誇ったからこそ、勲章をつかみたい。「これだけ投げられるというのを想像できていなかった。勝てるように頑張ります」。ラストスパートをかけ、先頭でゴールを駆け抜ける。