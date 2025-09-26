巨人は２５日、ジャイアンツ球場で全体練習を行った。２６日から２・５ゲーム差で追う２位ＤｅＮＡとの２連戦。阿部慎之助監督（４６）は「意地を見せるしかないよね。ひと泡吹かしてやるっていう。それしかないよ」と連勝を誓った。

２６日はここまでチームトップの１１勝を挙げる山崎が先発。「勝ちましょう」「勝ちましょう」「勝ちたいですね、勝ちましょう」と「勝ちましょう」を３度、連呼した。

１９９４年１０月８日、勝った方が優勝という中日戦で、当時の長嶋監督が「勝つ！勝つ！勝つ！」と鼓舞。巨人は優勝を勝ち取った。そんなフレーズを思わせる言葉だった。

山崎はＤｅＮＡ戦は今季４勝１敗、防御率１・７９と好成績。横浜スタジアムでは３戦２勝、防御率０・８２と跳ね上がる。「東京ドームで（ＣＳの）試合ができるように」と話し、「最初からいけるとこまで全力でいこうと思います」と言葉に力を込めた。

連勝すれば０・５ゲーム差に縮まり、逆転２位の可能性は膨らむ。「打ち勝つ野球か」と問われた阿部監督は「勝ちゃいいよ」ときっぱり。逆転２位へ、勝利だけを求めていく。