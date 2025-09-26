「西武５−４日本ハム」（２５日、ベルーナドーム）

日本ハムを壮絶な大暗転が待っていた。無情の打球が左中間スタンドで弾んだ瞬間、ベンチで祈るように見つめていた北山亘基投手（２６）は突っ伏し、新庄剛志監督（５３）は微動だにせずグラウンドに視線を送った。４点リードを一気に引っ繰り返されるまさかの逆転負け。３連敗で逆転Ｖへの希望は風前のともしびとなった。

清宮幸の先制２ランなど五回までに４点を奪って今井をＫＯ。流れはつかんだはずだった。しかし、快調に飛ばしていた先発の北山が七回に捕まった。２死一、二塁から滝沢に２点適時二塁打。好中継で一度は本塁タッチアウトの判定がリクエストで覆ると、渡部聖に四球を与えて降板。代わった上原が、ネビンに痛恨の逆転３ランを食らった。

「もう何もないよ。誰が打たれたとか。全員で一つのゲームを取りにいくだけ。仕方ない。相手の方が上だった。あそこで打てるかっていうね。みんなよくやりました」。指揮官は普段と変わらぬ明るいトーンで振り返ったが、現実は限りなく厳しい。試合中に「悔しいのひと言に尽きます」とコメントを残していた北山は試合後「それしかない。今後そこから成長して、勝てる投手になっていきたい」と責任をかみしめた。

首位ソフトバンクが勝って４ゲーム差。２６日にもＶ逸が決まる。「ウチはもう最後までやるということで、全力で」と新庄監督。可能性が無くなる瞬間まで、ファイティングポーズだけはとり続ける。