´°Á´¥ªー¥Àー¥á¥¤¥ÉËí¤ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ê¤É¡Ä¿²¶ñ¤ä°áÎÁÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦ÁÏ¶È140Ç¯Ä¶¤ÎÈÎÇä¶È¼Ô¤¬ÇË»º¼êÂ³¤¤Î³«»Ï·èÄê¡¡ÉéºÄ¤ÏÌó9351Ëü±ß¡¡¿·³ã¡¦»°¾ò»Ô
¿²¶ñ¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Î¤¹¤ß¤ä¤¬¡¢¿·³ãÃÏºÛ»°¾ò»ÙÉô¤è¤êÇË»º¼êÂ³¤¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¿·³ã»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1882Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢1961Ç¯9·î¤ËË¡¿Í²þÁÈ¤µ¤ì¤¿¤¹¤ß¤ä¤Ï¡¢³Ý¤±Éß¤ÉÛÃÄ¡¢´°Á´¥ªー¥Àー¥á¥¤¥ÉËí¡¢¥«¥Ðー¡¢¥·ー¥Ä¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¿²¶ñÎà¤ò¼çÎÏ¤Ë¡¢¥«ー¥Æ¥ó¡¢¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÍÑÉÊ¡¢¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¡¢ÉØ¿ÍÉþ¡¦¥¢¥ó¥Àー¥¦¥§¥¢¤Ê¤É°áÎÁÉÊ¤â¼è¤ê°·¤¤¡¢Å¹Æ¬ÈÎÇä¤ÈºÅ»öÈÎÇä¤Ë¤è¤Ã¤Æ1999Ç¯5·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯Çä¾å¹âÌó1²¯3100Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¶ÈÀÓÄãÌÂ¤¬Â³¤¡¢2024Ç¯5·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯Çä¾å¹â¤ÏÌó5800Ëü±ß¤Ë¸º¾¯¡¢ºÄÌ³Ä¶²á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»´Ä¶¤â°²½¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2024Ç¯12·î2Æü¤Ë»ö¶È¤òÄä»ß¡¢¼«¸ÊÇË»º¿½ÀÁ¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉéºÄ¤ÏºÄ¸¢¼ÔÌó25¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó9351Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£