¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê£±£±·î£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¤Î³«ºÅÈ¯É½²ñ¸«¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÇÆ±µé£±°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬À¤³¦½éÄ©Àï¤È¤·¤Æ¡¢Æ±µé£²°Ì¤ÇÁ°£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¥«¡¼¥É¤¬Àµ¼°·èÄê¡£°æ¾å¤Î·»¤Ç¡¢£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤Î¸å²¡¤·¤â¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Ìó£±£°£°¿Í¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯»þÂå¤«¤é·×£µ£³Àï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌµÇÔ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿Å·¿´¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç°ìÈÖÉé¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¥«¡¼¥É¡£ÉðÂºÀï¡Ê£²£²Ç¯£¶·î¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Ô£Ã£È¡×¡Ë¤Î»þ¤è¤ê¤â¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ò¤¨¤¿¡£½ã¿è¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤â¥¥ã¥ê¥¢¤âÁê¼ê¤ÎÊý¤¬¾å¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤Î¼ê¤¬¤¢¤¬¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢Éé¤±¤ë³Ð¸ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½²¶¤¬¾¡¤Ä¡×¡£ÁµÌäÅú¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÅ·¿´Àá¡É¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤Ç¼«¿È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤À¡£ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤ÆÀ¤³¦¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¼«Éé¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³«¤«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¡¢Âó¿¿Áª¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÍ©Îî¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÆæ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿Á´°÷¤ÎÆ¬¾å¤Ëµ¿ÌäÉä¤òÉâ¤«¤Ð¤»¤¿¤¬¡¢¿¿°Õ¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡ÖÍ©Îî¤Ç¤¹¤Í¡£Í©Îî¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÁÛÁü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÉÔÅ¨¤ËÍ½¹ð¤¹¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯£´·î¤Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»ºÀ¼¤ò¾å¤²¡¢£¸ÀïÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÀ¤³¦½éÄ©Àï¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¡£¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³ÊÆ®µ»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤ÈÁ´¤Æ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°æ¾åÂó¿¿¤È¤¤¤¦ÃË¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¼«¿È¤¬É¸¤Ü¤¦¤¹¤ë¡Ö³×Ì¿¡×¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤ËÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤É´ÀïÏ£Ëá¤Î¸µ²¦¼Ô¤È¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¡£