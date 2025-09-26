Travis Japan、フジテレビで初のレギュラー番組決定「ずっと待ち望んでいた」サッカーの魅力発信【けるとめる】
【モデルプレス＝2025/09/26】10月6日23時15分〜23時45分から放送されるフジテレビ系バラエティー番組『けるとめる』（毎週月曜23時〜23時30分／全国ネット）のMCに、Travis Japanが決定。彼らにとって、同局系初のレギュラーバラエティー番組となる。
Jリーグの全面協力のもと、サッカーにまつわるさまざまな企画やロケ、番組オリジナルのゲームを通して、サッカーの楽しさや面白さを伝えていく本番組。老若男女問わずサッカーの魅力にとりつかれるような、サッカーにまつわる情報をたっぷりと届ける。
この度、番組レギュラーキャストとしてTravis Japan（宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗）の出演が決定。Travis Japanは、2022年『JUST DANCE!』でメジャーデビュー。“世界展開を描けるグループに”という思いのもと、マイケルジャクソンの振付師・Travis Payneにより構成された7人組グループだ。高いダンススキルを持つ彼らは、メジャーデビュー前にオーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」に出演。その様子がSNSで話題となった。
近年はメンバーそれぞれが主演ドラマや舞台などで活躍している他、2025年は松田が主人公の声優を務めた映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』（配給：クロックワークス、TBSテレビ）の主題歌、映画『リロ＆スティッチ』（配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）日本版エンドソングを担当した。現在、松田は『ぽかぽか』の月曜レギュラー、七五三掛は『ノンストップ』の金曜日放送「めざせ！料理アイドル 七五三掛KITCHEN」、グループとしても各局でレギュラー出演するなど、活躍の幅を広げている。
初回収録を終えて、吉澤は「とにかく楽しかった！」と顔をほころばせ、松田も「レギュラー番組ってすごい！！」と感動しきり。宮近は「サッカーとTravis Japanが組み合わさって、いい番組になるなと思っちゃいました」と手応えを感じた様子！また、Travis Japanにとってフジテレビでレギュラー番組を持つのは初。「Travis Japanでレギュラー番組を持つ…ずっと待ち望んでいたことだったので、本当にうれしいです！」と、川島も喜びをあらわにした。
10月6日の初回は、現役選手と選手OBらが、Jリーグクラブのホームタウンで、駅前や商店街、練習場のゴールまでのコースを、地元の人々やクラブスタッフらを交えてボールを一度も地面に落とすことなくつなぎ、ゴールにシュートするまで持って行けるかを描くドキュメント企画「一度も落とさずシュート」の模様を放送。今回は、浦和レッズと地元の中学生たちがチャレンジ。西川周作選手、関根貴大選手らを交え、本気の勝負に挑む。
スタジオでVTRを見守り、選手たちの緻密で思いやりのあるパフォーマンスに感化されたTravis Japanもリフティングに挑戦することに。しかし全員の足元にボールが来ることはなく…。これまでサッカーにあまり触れてこなかった松倉は「俺には回ってこなかった！ただずっと緊張してただけだった（笑）」とコメントし、スタッフから爆笑が巻き起こった。
さらに今後、Jリーグクラブのユニフォームを使っておしゃれコーデを組んでいく「ユニフォームコーデ」企画や、現役選手・選手OBらの子どもの頃のサッカーの映像を見ながらお母さんが実況をつけていく「お母さん実況」など、さまざまな企画が登場する。（modelpress編集部）
Q.グループにとってフジテレビ初のレギュラー番組。決定した時の率直な気持ちは？
松田：「ちゃか（宮近海斗）とたまたま２人でいる時に聞いて“来た！レギュラー番組！サッカー！アツい！”と、めちゃくちゃうれしかったです！これはもう張り切っちゃうしかないと思ったし、いろんなことに挑戦していっぱい“シュート”を打っていきたい！」
宮近：「Travis Japanのことを幅広い人たちに知ってもらえる機会ができて素直にうれしかったし、グループ活動を続けてきてよかったなと思いました！」
松倉：「個人的にはサッカーのことに触れてこなかったけど、楽しんで学べて吸収して、自分たちなりに発信できる番組だと思っているのでワクワクしています！いろいろチャレンジしていきたいです！」
川島：「Travis Japanでレギュラー番組を持つ…ずっと待ち望んでいたことだったので、本当にうれしいです！」
中村：「テレビ欄にグループの名前が毎週載るということがまずうれしいです！テンション上がりすぎて夜、眠れないくらい楽しみ！寝ずにリアルタイムで見たいなと思ってます！」
七五三掛：「すごくうれしかったです！Travis Japanのファンの方でサッカーのことをそんなに知らない方もいると思うので、番組をきっかけにサッカーを好きになってもらえたらいいなと思っています！」
吉澤：「本当にうれしかったです！！サッカー好きな人、サッカーをしたことがある人、したことない人…いろんな人がいると思うけど、さまざまな角度から一緒に盛り上げていけたらいいなと思います！」
Q.初回収録を終えての手応えは？
宮近：「サッカーとTravis Japanが組み合わさって、いい番組になるなと思っちゃいました。めちゃくちゃいろんな企画があるから俺らもすごく楽しくて。１回切りじゃなくて、何回もチャレンジしたい企画がたくさんあるのでこれからの収録も楽しみです！」
川島：「幅広い内容で構成されているから、毎回違う雰囲気で楽しめる番組だなと思いました！」
松田：「サッカーを知らない人に見てもらえたら絶対好きになってもらえる自信があります！」
中村：「絶対好きになってもらえるし、サッカーしたいなと思う番組になるんじゃないかなと思ってます！」
Q.これからやってみたいこと、会ってみたい現役選手・選手OBなどはいらっしゃいますか？
松田：「最近、浦和レッズやヴィッセル神戸などで活躍されていた槙野智章さんと連絡取らせてもらっていて。槙野さんのキャラクターが大好きなんです。おこがましいけど…槙野さんにスタジオに来ていただいて、いろんな勝負をしてみたいです！あとは、ファン・サポーターの方たちのチャント（応援歌）とかも興味があります！」
宮近：「いいね！スタジアムの流儀として、こういう楽しみ方がありますよ、こんな応援歌があるよって深掘りしてみたいね。きっとチームごと、スタジアムごとにいろんな違いがあると思うから！それから僕は、関塚隆監督（現：福島ユナイテッドFCテクニカルディレクター）に会ってみたい！監督、コーチたちは、サッカーに関わっていた方もいれば、選手経験なくコーチングから入っている方もいると思うので、その方たちの裏側が気になります！」
川島：「僕は、川島永嗣選手（ジュビロ磐田）にキーパーの極意を伺いたい！キーパーは止めて当たり前に思われたりすることもあると思っていて…キーパーにしか分からないツラさとかもあるだろうから、その辺り聞けたらうれしいです。“お母さん実況”でも見たい！お母さんたちがどう思っていたのかも聞いてみたいです！」
吉澤：「シンプルにサッカーをしてみたいよね。Travis Japanで練習して、プロの方とPK対決！（メンバーからの無理だよ！に）勝てないと思うけど！でも、チャレンジしてみたいし、キーパーとして挑戦したい！どのくらいのスピードでボールが飛んでくるのかを体験したい！」
七五三掛：「“ユニフォームコーデバトル”も楽しかったからまたしたい！ユニフォームを基準にコーデを組んでいくことが新しかったし、誰が着るかによって見え方が変わってくるのが面白かったです！」
松倉：「俺はリフティング！空き時間に裏でしてみたんですけど、本当にできなくて…だから、ちょっとずつ練習してできるようになったころにスタジオで披露したい！」
中村：「選手と100ｍを一緒に走ってみたい！フォワードの方がどれくらい速いのかを体験してみたくて。選手はボールを蹴りながら走ってもらって、俺は普通に走る！ボールの進み具合とかで歩幅も変わってくるだろうから、それでどんな結果になるのか…いつかできると思って楽しみにしてます！」
