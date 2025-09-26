巨人が逆転２位へ向け、残り試合の先発ローテーションを再編することが２５日、分かった。当初２８日のヤクルト戦（神宮）は日米通算２００勝をかけて田中将大投手（３６）が先発する方針だったが、チーム事情や登板間隔を考慮して、横川凱投手（２５）に変更する。

ＣＳ第１ステージの本拠開催を諦めていないチームは、一戦も落とせない厳しい状況で戦っている。田中将は前回、中５日で２１日の中日戦（バンテリンＤ）で先発し、６回途中５失点で４敗目。中６日で神宮に向かうプランだったが、万全の状態に整える時間を与えて、現時点では３０日の中日戦（東京Ｄ）以降の登板に備えて調整を行う予定だ。前回２０日の広島戦（同）で５回１失点と好投し、２勝目を挙げた横川に、中７日でマウンドを託す。

３０日は田中将に加え、中６日の戸郷、西舘らが候補となり、慎重に登板を検討していくことになるもようだ。また１０月１日の中日とのシーズン最終戦（同）は中４日でエース級の活躍を見せている山崎を投入することもできる。チームの状況次第で複数の選択肢があり、先発は流動的。後のない戦いで、最善を尽くしていく。