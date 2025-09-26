第１子妊娠中のタレント・まつきりなが、アフタヌーンティーを楽しむ様子をアップした。

２６日までにインスタグラムを更新し「母が東京に来てくれて、検診、アフヌン、展示会など一緒に色々付き合ってもらえた」と母娘でアフタヌーンティーなどを楽しんだことを報告した。

秋に出産予定で「そしてやっっっっと重い腰があがり出産準備も。ギリギリすぎる笑」と泣き笑いの絵文字をつけた。「もう誰が見ても妊婦で大きくて、重くて、パンパンに張るから何するにも１人の時怖くて、最近は家でこもりっきりでしたが、お母さんがそばにいるだけで安心感がまるで違う...！初めてな事だらけなので、これから数ヶ月は母が来てサポートをもらいつつ。もちろん夫婦で協力しつつ」（原文ママ）と母親にサポートしてもらうと伝えた。

「最近義実家にもお邪魔して鉄板パーティして、本当に楽しくて（おいしすぎたからもう食べたい）何かと不安な毎日にハイになれずだったけど、出産に向けてやる気が出てきた....！」と、夫であるお笑いコンビ「コットン」きょんの実家に行ったことも報告。「いつきてもおかしくない出産、岡山ヤンキーマインドでここから先は頑張りたいと思います！！秋の始まり涼しくなってきて、季節の変わり目皆様体調気をつけてください。ではでは日記並みの長文失礼しました！！！」とファンにメッセージを寄せた。

まつきは今年７月にきょんとの結婚と第１子妊娠を発表した。