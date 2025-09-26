視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

間寛平探偵が調査した『内定取り消し！？提出書類が行方不明』は、東京都の男性（34）から。先月、就職活動が実り、子どもの頃からの憧れである出版社へ10年越しの就職が決まった。しかし、ここで大きな問題が発生！ 会社に提出する書類である、年金手帳、雇用保険者証、印鑑が見つからないのだ。家のどこかにあるのは分かっているのだが、全く見当たらない。というのも、私は片付けがとても苦手で、物があふれかえっており、さらには収集癖もあり、パンフレットや本といった紙類を購入しては溜めこみがち。家の中は本の山と紙束の入った段ボールが積まれており、もはや地層と化している。入社日まで残りわずか。このままでは提出に間に合うかどうか…。どうか一緒に探していただき、私を無事就職させてもらえないだろうか、というもの。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

しかし、依頼者の家の中に入れば、段ボール箱や本に雑誌、さらには酒の空瓶などが散乱。早速、いらないものを捨てていくことにするのだが、本と本の間にも重要書類が挟まっているらしい。すると、雇用保険者証が早々に見つかり、さらにゴミの中から印鑑も発見。だが、年金手帳だけは見つからず…。依頼者は無事、就職することができるのか？！

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

9月26日（金）は11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、間寛平探偵の『内定取り消し！？提出書類が行方不明』、竹山隆範探偵の『恐怖の爆発スイカ！？』など、様々な依頼を解決した。