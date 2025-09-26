

「オリジン弁当」だけでなく飲食店も展開するオリジン東秀。新業態はうどん店だ（筆者撮影）

【画像】1000円でこの充実度とは…！超流行りそうな「小麦晴れ」店内やメニューの様子

「オリジン弁当」「キッチンオリジン」など弁当や総菜で知られるオリジン東秀だが、近年、外食事業にも力を入れている。2017年にスタートした「れんげ食堂Toshu」はじわじわと店舗数を増やし、現在は一都三県を中心に約70店舗を運営する。

そんなオリジン東秀が新たな飲食店業態としてうどん店をオープンした。その名も「武蔵野うどん小麦晴れ」（以下、「小麦晴れ」）。なんでもこの店、ただのうどん店ではなく天ぷらやごはんが食べ放題、うどんもおかわり自由なんだとか。

猫も杓子も体験…やたら「体験」を推す外食企業

まずは「小麦晴れ」のプレスリリースを見てみよう。同店は「従来のうどん店の枠を超えた体験の場」で「これまでにない新たなうどん体験をお届けする」という。







「従来のうどん店の枠を超えた体験の場」を目指しているという／出所：オリジン東秀プレスリリースより

近年の外食企業は猫も杓子も「体験」である。どこも新業態を出すたびにコンセプトには「新しい体験」を掲げるようになった。

この背景には、消費者が「外食だからこその体験」を強く求めるようになったことがある。

コロナ禍での外食自粛の経験や昨今の物価高で消費者の目はますます厳しくなっている。家で食べれば安上がりなのにわざわざ高いお金を払って外食するのだから、外食ならではの体験を求めているはずだ、と企業は「新しい体験」を押し出すのである。

この「小麦晴れ」も例に漏れず「従来のうどん店の枠を超えた体験」「新たなうどん体験」と言っている。一体どのような体験なのだろうか。

新業態1号店は堅実に郊外ロードサイド

早速、その「体験」をすべく筆者は店に向かった。

記念すべき新業態1号店の地に選ばれたのは、東京都国分寺市のロードサイド。話題がバズりそうな都心ではなく、生活に密着した場所で堅実に始めていくところに意気込みを感じる。

筆者はJR中央線で国分寺駅まで行き、西武国分寺線に乗り換えて恋ヶ窪駅へ。そこから20分弱歩いて店舗に到着した。



ローカル線の西武国分寺線で恋ヶ窪駅へ。主に地元の人が利用する駅だ（筆者撮影）



五日市街道沿い。同じ通りにはいくつかの飲食チェーンが立ち並ぶ。駐車場は42台（筆者撮影）

Googleマップで過去の様子を確認すると、このテナントにはかつてパン食べ放題の「鎌倉パスタ」が入っていたことがあるようだ。

天ぷら食べ放題のうどん店「小麦晴れ」は果たして長続きするのだろうか？

オープンから半月経過も行列ができる人気ぶり

「小麦晴れ」がオープンしたのは8月27日。筆者が訪れたのは9月半ばの平日12時前。オープン景気も落ち着いた頃か……と思いきや、店前には行列ができており、大いににぎわっていた。



店の外まであふれる行列。冷房の利いた車の中で待っている人も多かったようだ（筆者撮影）

店頭で整理券を取って、まだまだ気温も高い中、外のベンチで待機。30分少々で入店できた。



同店では呼び出しサービスを活用。順番が来るとLINEで通知が受け取れる。11：41に到着したが18組待ちだった（筆者撮影）

注文はタブレット、上げ膳・下げ膳まですべてお客がやる

「小麦晴れ」ではオペレーションにデジタルツールやセルフ形式を取り入れ、運営の効率化を図っていた。



「小麦晴れ」の利用方法を説明するポップ。着席時に店員からも説明がある（筆者撮影）

まず卓上のタブレットからうどんを注文する。好みのうどんを選び、麺の量を選択して送信する。



卓上のタブレットからうどんを注文（筆者撮影）

すべてのうどんには天ぷらやごはんなどの食べ放題がついている。店内中央にあるバイキング台から自由に取れる。



食べ放題を説明するメニュー表（筆者撮影）



店内中央にあるバイキング台（筆者撮影）



天ぷらがずらり。定期的に揚げたてが補充される（筆者撮影）

やがてうどんができあがると店内のモニターに番号が表示されるので、お客は受け取り口にうどんを取りに行く。



うどんは店内モニターに番号で呼び出し（筆者撮影）

なお、食べ終わった際もお客自身で食器を返却口まで持っていき、レジで会計して退店する流れだ。

うどんの上げ膳から下げ膳、食べ放題のピックアップなど、思った以上にお客がする作業が多い。お冷もセルフだ。が、世の中のうどん店はセルフ式が多いので「そういうもの」と違和感なく動かされている感じがした。これが他の和食やイタリアンなんかだと面倒な感じがしそうだ。

1000円前後で食べ放題付きはお得

同店のうどんは「武蔵野うどん」のカテゴリに入る。国産小麦を使用し、やや太めの麺は強いコシとかみ応えが特徴とのこと。

毎日店内で製麺しているそうで、それをアピールするためかキッチン横にはガラス張りの製麺室があり、その付近には無造作に小麦粉の袋をディスプレイしている。

筆者は「豚肉つけ汁うどん」1089円を注文してみた。麺の量が選べるが、食べ放題があることを加味して一番少ない200グラムをチョイスしておいた。うどんは後からおかわりも可能だ。

「豚肉つけ汁うどん」1089円はこんな感じ



タブレット注文時に麺の量を選べる。1キロを頼む猛者はいるのか（筆者撮影）



「豚肉つけ汁うどん」。注文送信から6〜7分で呼び出しがかかった（筆者撮影）

こちらが「豚肉つけ汁うどん」。つけ汁には豚肉やネギなど具材もたっぷり入っている。



かみ応えのある麵（筆者撮影）

食べ放題の天ぷらは、かしわ、たまご、ちくわ、かき揚げ、各種野菜など定番ネタが揃い、どれも小ぶりなサイズで多くの種類が楽しめるのが嬉しい。



天ぷらはいずれも1口や2口ほどのサイズ。たまごの天ぷらも鶏卵ではなくうずらだ（筆者撮影）

バイキング台には白米も用意されていた。白米に天ぷらをのせて、天ぷら用タレをかけると天丼にできるし、カレーもあった。さらにおにぎりやいなりずしまである。うどんの量を少なめにしていて正解だった。



天ぷら以外の食べ放題も充実（筆者撮影）



カレーもあった。うどんにかけたらカレーうどんにできそう（筆者撮影）



デザートのゼリーも食べ放題（筆者撮影）

店内には一人客用カウンターからテーブル席、小上がりの席まで。昼休憩中と思しきサラリーマンから中高年の夫婦、子ども連れの家族など、幅広い客層がうどんを楽しんでいた。



小上がりの席では子連れが多かった（筆者撮影）

お会計は「豚肉つけ汁うどん」で税込1089円。食べ放題込みの価格だ。なお、同店で最も安いうどんは968円と、1000円を切る。もちろんこれも食べ放題込みになる。他のうどんチェーンと比べるとやや値が張るもののうどん自体も美味しく、何より多彩な食べ放題がついていることを考えると価格に対して満足度はかなり高いと感じた。

従来のうどんチェーンは注文に高度な意思決定が求められる？

「小麦晴れ」を「体験」してみて、筆者は率直に「従来のうどんチェーンの嫌だったところが払拭されている」と感じた。

従来のうどんチェーンと言えば「丸亀製麺」や「はなまるうどん」が思い浮かぶ。安くて早くてうまい、いわゆるファストフードの部類に入るがその注文システムはかなりの瞬発力と意思決定を求められることに、改めて気づいた。

それらの店ではまず入店してカウンターに並ぶと、店員さんからうどんの種類やサイズを聞かれるので答える。タイミングによってはあまり考える時間はない。混んでいるときに後ろにお客が並び始めたら余計に迷う暇はなく、プレッシャーがすごい。

その後、天ぷらやおにぎりのコーナーがあるので選んでいくが、すでにうどんを注文済みなので「あっ、おにぎりが食べたいからうどんは大じゃなくて中にしておけばよかった……」や、「特に食べたい天ぷらがないからからシンプルなかけうどんじゃなく肉うどんにしておけばよかった……」という失敗が起こりやすい。調子に乗って取りまくると、意外と値段がいってしまうなんてこともありうる。

（先に天ぷらなどサイドメニューを取ってからうどんを注文する店もあるが、いずれにせよ一度取った天ぷらを戻すのは忍びないし、列を後戻りするのも状況によって流行りづらい）

こうした失敗を避けるためには事前に綿密な計画を練っておくか、ラインナップを見て即時に判断する瞬発力が必要になるが、無意識にも脳が疲れを感じてしまいそうだ。

「小麦晴れ」では、そうした高度な（？）意思決定が必要ない。うどんの種類や麺の量は座ってゆっくり吟味できる。天ぷらやごはんのサイドメニューも好きなタイミングで好きなだけ取れるし、食べ放題なので値段も気にしなくてよい。頭を使わずうどんを楽しめる仕組みが構築されていることに、筆者は感動した。

これが「従来のうどん店の枠を超えた体験」なのか、と膝を打った。

意思決定が負担、でも失敗したくない…現代人のニーズに合ううどん店

もちろん、従来のうどんチェーンのようにサクッと注文して短時間で食事を済ませられるのは時間がないときに便利だし、その分、価格も手ごろ。そういった面では十分魅力的だ。

ただ、現代人は自分で決めることをどんどんしなくなっている。ネットのレコメンド機能が発達し、あらゆる「オススメ」が自動で表示される現代。意思決定をこれまで以上に負担に感じるようになった人も多い。一方で情報があふれ「失敗したくない」という思いも強まっている。

瞬時に失敗しないメニュー選びを求められる注文スタイル、実は現代人にマッチしないのでは。そういう意味で「小麦晴れ」は流行りそうだ。

（大関 まなみ ： フードスタジアム編集長／飲食トレンドを発信する人）