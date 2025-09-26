フィテッセ時代の安田氏。(C)Getty Images

　元日本代表DF安田理大氏が、内田篤人氏がMCを務めるDAZNの「内田篤人のFOOTBALL TIME」で、ブンデスリーガへの移籍破談について明かした。

　2011年１月にガンバ大阪からオランダのフィテッセへ移籍した安田氏は、そこから全15試合に連続フル出場し、６アシストをマーク。加入時は降格圏に沈んでいたチームを残留に導いた。

　そして２年目のシーズンが終わった後、ドイツのクラブからオファーがあり、契約寸前だったという。

「スタジアムに行って、監督と話して、ユニホームを持って写真を撮って、明日メディアにリリースしたいという話があって。でも、その日の夜にフィテッセの新しい監督が決まったんですよ。その監督（フレッド・ルッテン）が『お前、出て行くな』みたいな。それ言われたら、終わりじゃないですか。契約もあるし」
 
　監督の意向により、移籍ができなくなった安田は、その新指揮官は「移籍したかったと思うけど、俺が止めて移籍できず、ストレスもあるだろうから、１週間、日本に帰ってリフレッシュしてこい。戻ってきて新しいお前を見せてくれ」と声を掛けられたという。

「日本に帰って、１週間リフレッシュして（オランダに）帰ったら、そこからまったく試合に出られなくなった」

　まさかのオチに内田氏が大爆笑するなか、安田氏は「もしかして、『いや帰らないです。ここに残ってやります』と言っておけば、変わっていたかもしれない。日本に帰った俺、何してんねん」と過去の自分にツッコミを入れた。

　後悔先に立たず。移籍失敗に加え、ポジションも失い、欧州でのキャリアは停滞してしまった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

