◇テレビ朝日「TOKYO DREAM PARK」（TDP）のコンテンツ発表会

テレビ朝日が25日、都内で来春に東京・有明で開業する複合型エンターテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」（TDP）のコンテンツ発表会を行った。開業日は3月27日。最大1546席ある新劇場のこけら落とし公演がNEWSの加藤シゲアキ（38）プロデュースで4月に開幕する舞台「AmberS―アンバース―」であることも明らかにした。

登壇した加藤は、作品のテーマを「永遠の若さや不老不死」と紹介。「できる限り面白い、こけら落としにふさわしい作品にしたい」と意気込んだ。加藤がともにキャスティングした、なにわ男子の大橋和也（28）とtimeleszの寺西拓人（30）がダブル主演を務める。「2人は全然違うタイプなので、作品の奥行きが出るんじゃないかな」と期待を寄せた。

同局の早河洋会長（81）や、TDPのオープニングアンバサダーに就任したバイオリニストの高嶋ちさ子（57）、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」も登壇。富澤たけし（51）は同施設の使い道を聞かれると、「謝罪会見」と答えて会場を笑わせた。