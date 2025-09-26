「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・第１日」（２５日、泉ヶ丘ＣＣ＝パー７１）

史上最年少プロとしてツアーデビューした加藤金次郎（１５）＝フリー＝は３バーディー、３ボギーの７１で回り８７位発進となった。今季から国内ツアーに本格参戦している森山友貴（２４）＝ＧＯＬＦ５＝が６６でラウンド。首位と４打差の９位と好スタートを切った。９アンダー、６２の小鯛竜也が首位スタート。

中学生プロの史上最年少、１５歳１４２日でのデビュー戦は、堂々としたものだった。インコース１０番からのスタートは多くのギャラリーが集まった中「緊張もなく、うまく打てた」と、落ち着いてティーショットをフェアウエー中央に運んだ。

ただ２オンに成功させたものの、ファーストパットが２メートルほどオーバー。「入ったと思ったんですが」という返しのパーパットがカップに蹴られ、プロとしてのプレーはボギーから始まった。

前半は３ボギー。「パターの距離感が合いませんでした」というところから、耐えて迎えた後半５番で１３０ヤードの２打目を２メートルにつけ、これをねじ込んだ。８、９番で連続バーディーフィニッシュ。スコアもイーブンに戻した。

「前半は３０点。後半は１００点」と加藤。前半を伸ばせなかった分、初の予選突破には多くのバーディーが必要になる。２日目は「今日の後半のようなプレーで（ギャラリーに）『来てよかった』と思ってもらえたら」と、プロらしく締めくくった。