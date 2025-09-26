£³ÅÙ¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î¸µÁÄ¡Ö¥«¡¼Ì¼¡×¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾º¤Ë¥È¥ê¥Î¸å¤Ï¡Ö¾¯¤·¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä£¸Ç¯¸å¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë´¶Æ°¡×
¡ÎÅß¤Îµ²±¡Ï¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡¡¾®³Þ¸¶Êâ
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¼«¿È¤Î¸ÞÎØ¤ò¸ì¤ë¡ÖÅß¤Îµ²±¡×¡£
¡¡£²£°£°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë·àÅª¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·Á¯¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¡¢¶¥µ»¿Íµ¤¤âÂç¤¤¯¹â¤á¤¿¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°Ì¼¡×¤Î¥¹¥¥Ã¥×¡¦¾®³Þ¸¶¡ÊµìÀ«¡¦¾®Ìî»û¡ËÊâ¤µ¤ó¡Ê£´£¶ºÐ¡Ë¤¬¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÈÊâ¤ó¤À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¿ÍÀ¸¤ä¶¥µ»¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¢ÅìµþËÜ¼Ò±¿Æ°Éô¡¦ÈÊÀîµÈ±Ê¡Ë
¡¡¡½¡½¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ï£°£²Ç¯¤Ë¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼¤Ï¡ÊÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¡ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸ÞÎØ¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸ÞÎØ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤â¼«Î©¤·¤¿´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î»ÜÀß¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ê¸Î¶¿¤ÎËÌ³¤Æ»¤«¤é¡ËÀÄ¿¹»Ô¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍ·¤Ó¤Î±äÄ¹¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡¡½¡½Åö»þ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÏÅßµ¨¶¥µ»¤ÎÃæ¤Ç¤âÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í·¤Ó¤Î±äÄ¹¡½¡½¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¶¥µ»¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥È¥ê¥Î¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¶¥µ»¤Ç¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤¹¤Ê¤É¶ìÀï¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥àÀÄ¿¹¡×¤Ï£·°Ì¡£¥«¡¼¥ê¥ó¥°²¦¹ñ¤Î¥«¥Ê¥À¤äÁ°²ó¶â¤Î±Ñ¹ñ¤òÇË¤ë¤Ê¤É¡¢·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ÎÏ¢Â³¤ä¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤¬ÆüËÜ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥ÀÀï¸å¡¢¡Ê¼èºàÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿ô¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤Ï£Ó£Î£Ó¤â¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤â¸½ÃÏ¤Ë±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµÄ¾¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥È¥ê¥Î»ÔÆâ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤Î´¿·Þ¤Ö¤ê¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë£±£¸£°ÅÙ»ä¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¼ÂºÝ¤Ï³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡¤¦¤ì¤·¤¤°ìÊý¤Ç¡Ö¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥«¡¼Ì¼¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
·ëº§¡¦½Ð»º·Ð¤ÆÉüµ¢
¡¡¡½¡½¤¿¤ÀÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¸ÞÎØ°Ê³°¤ÎÂç²ñ¤ä¥«¡¼¥ê¥ó¥°¼«ÂÎ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Î¸å¤Ï»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Î¸þ¾å¤äÄÌÇ¯¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É»ÜÀß¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¶¥µ»¤Ç¤âÃ¯¤«ÊÉ¤òÇË¤ë¿Í¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·Ð¸³¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î»þ¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ»ñ¶â¤ò²Ô¤¤¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤Î»Ù¤¨¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¼«Ê¬¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨²á¤®¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£º£¤Î´Ä¶¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜÅö¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï´¶¼Õ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½·ëº§¤È½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥«¡¼¥é¡¼¡×¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ë£³ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ä¤¬Êì¿Æ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤â¤¦£±²óÌá¤Ã¤Æ¡¢¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬¼ã¤¤º¢¤«¤é¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤Î½÷ÀÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Ö¶á¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤»þ¤Ë±óÀ¬¤Ê¤É¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Ï³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÁ´¤¦¤·¤Æ»Ò¶¡¤Ë¤Ï¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¬¤à¤·¤ã¤é¤À¤Ã¤¿¥½¥Á¸ÞÎØ
¡¡¡½¡½Éüµ¢¸å¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÃæÉôÅÅÎÏ¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¶¥µ»¤È¤Ê¤ë¤È¡¢´Ä¶ÌÌ¤Ç¤â½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¡¢»Ù±çÀè¤òÃµ¤½¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¥×¥ì¡¼¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤â¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤â¤¤Ã¤È¶¯¤¯¤Æ¡¢¥½¥Á¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç½Ð¾ì¸¢¤ò¤È¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò²¿²ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éüµ¢¸å¡¢¥½¥Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¤Ï¼ÂºÝ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥«¡¼¥ê¥ó¥°¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ç»¤¤£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç¤Î½ç°Ì¤ÏÅö»þ²áµîºÇ¹â¥¿¥¤¤Î£µ°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¡¢°ìÀï°ìÀï¡¢°ìÅê°ìÅê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îðº¹¤â¤¢¤ê¡¢·ëº§¤·¤¿¤êÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤¿£µ¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÉ¾²Á¤Ï°úÂà¸å¤Ë¤É¤¦À¸¤¤ë¤«
¡¡¡½¡½²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°¶¥µ»¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡£
¡¡É¹¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä£´¿Í¤È¡Ê¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ò´Þ¤á¤¿¡Ë£µ¿Í¤¬°ì¤Ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿»þ¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¼¡¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÃ£À®´¶¤ä´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ã¯°ì¿Í·ç¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¶¥µ»¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¸ß¤¤¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë´Ø·¸À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤â¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£²£°£±£¸Ç¯¡¢£²£²Ç¯¤Î¸ÞÎØ¤Ç½÷»Ò¤¬£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¤«¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜ¤¬¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¶¥µ»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸åÇÚ¤äÃç´Ö¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏÆüËÜ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¤ÎÍý»ö¤ä¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¸å¿Ê¤â°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¤¤¿¤È¤¤Ë°ã¤¦Æ»¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤Ê¤É¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬Íý»ö¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ëÁ°Îã¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¶¨²ñ¤ÈÁª¼ê¤ÎÏ¢·È¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤¬É¬Í×¤À¤ÈÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤«¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢Àè¿Í¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤ÏÃ¯¤«¤¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£