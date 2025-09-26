「授業やそれ以外でも着やすいようにネービーとブラックを用意しました」と話すケラッタの岡本夕佳さん

「男女兼用で肌の露出が少ない水着を作りたい」。ベビーやマタニティー用品を手がけるケラッタ（長野県塩尻市）が昨年4月に発売した「スクール水着 セパレートタイプ」が好調だ。体形や傷痕などを気にせず着用でき、UVカット生地で紫外線から肌を守る。開発したケラッタの岡本夕佳（おかもと・ゆか）さんに話を聞いた。（共同通信＝増井杏菜記者）

上下のセットで販売価格は3480円。今年4〜7月の販売数量は昨年同期比で2.1倍に伸びた。小中学校の水泳授業で着用する水着の自由化が進み、製品選びに迷う保護者の声から考案した。「子育て中の社員も多く『気になる体形や体毛を隠したい』『性差を問わないものがほしい』という声を反映しました」

改良した今年の商品は、UVカット率99.8％の生地にし、長袖、丸首とハーフパンツで肌の露出を抑えた。手の甲まで覆えるよう袖に指穴を設けた。取り外し可能な薄型胸パッドで体の線が出にくい工夫も。「ボトムには、皮膚の巻き込みを防ぐ細かいメッシュの生地を取り入れて、はきやすくしました」

水泳中に上着がめくれるのを防ぐボタンや水着の膨らみを抑える空気穴も付けた。「着用して入浴したり社員の子どもに着て泳いでもらったりして試作を重ねました」

顧客からは「体の線が目立たない」という声が上がるなど好評だ。「複数のサイズがあり、大人の女性にも人気です」。兵庫県出身、39歳。（年齢は2025年8月時点です）

