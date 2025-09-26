卑劣な性犯罪から子供たちを守るためには、実効性のある制度にせねばなるまい。

できるだけ多くの事業者に活用してもらうことが重要だ。

子供と接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇用主が確認する新制度「日本版ＤＢＳ」の運用案がまとまった。２０２６年１２月の開始が予定されている。

国の統計では、性犯罪の再犯率は１４％に上る。子供にわいせつ行為をした教員が学習塾などに再就職し、再犯に及ぶ懸念もある。

信頼する大人から性暴力を受けた子供の傷は深い。性犯罪歴のある人物を子供から遠ざけることで、被害を防ぐ意義は大きい。

運用案は、学校や保育所に利用を義務づける一方、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者にも任意の参加を求めた。子供食堂や芸能事務所も対象となる。義務と任意を合わせた参加事業者は最大２３万に上る見込みだ。

最近も東京都内の個別指導塾の元教室長が、女子生徒の体を触った疑いで逮捕された。保護者の不安を払拭（ふっしょく）するためにも、民間を含めた多くの事業者の参加が欠かせない。事業者側も、制度への参加は信頼につながるはずだ。

国は現在、児童生徒へのわいせつ行為で処分された元教員らを登録したデータベースを運用し、採用時の確認を義務づけている。しかし、私立の小中高校などでは、十分に活用されていなかった。

せっかくの制度も使われなければ意味がない。性犯罪歴という秘匿性の高い情報を扱うことから、参加に二の足を踏む事業者もあり得る。国は制度の趣旨やメリットを丁寧に説明する必要がある。

情報の取り扱い方法や犯歴が判明した場合の対応などをあらかじめ明確にし、事業者が参加しやすい環境を整えることも大切だ。

制度導入後は、新規採用者だけでなく、すでに教育現場などで働いている人の性犯罪歴も確認が必要になる。対象者は現職だけで最大４００万人とも言われる。

こども家庭庁は、確認業務の一部を外部に委託する方針だ。人物の取り違えや情報漏えいなどがあれば、制度の根幹が揺らぎかねない。ミスが起きないよう、細心の注意が求められる。

新制度の対象は再犯に限られるため、初犯は防げない。対策の一つとして、運用案には、学校などへの防犯カメラの設置が「有効」だと明記された。

ただ、教育活動を萎（い）縮（しゅく）させるとの懸念も根強い。国は、導入の是非を慎重に議論してほしい。