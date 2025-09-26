【ドーハ＝福島利之】イスラム主義組織ハマスの幹部オサマ・ハムダン氏（６０）が２３日、滞在先のカタールの首都ドーハで読売新聞の単独インタビューに応じた。

英仏やカナダなど、パレスチナの国家承認が相次いだことについて、ハムダン氏は「方向性としては正しい。ただ、小さな一歩で遅すぎる」との認識を示し、イスラエルによる軍事作戦を早期に止める必要性を強調した。

インタビューは直前に指定されたドーハの民家で行われた。ドーハのハマス幹部宅が今月９日、イスラエルに空爆され、ハマス構成員らが殺害された後、幹部は公の場に姿を現すことを基本的に避けている。

ハムダン氏は英仏などによる国家承認について、「パレスチナ人が未来を決められるようになる」と意義を強調した。その上で、「イスラエルのガザでの虐殺」を止め、占領を終結させるよう各国に求めた。

「パレスチナが占領下にある限り、武器を置くことはできない。抵抗を続ける」と述べた。イスラエルの強硬な姿勢は非難する一方で、人質の即時解放を拒否し、欧州各国が打ち出す「非武装国家」などの構想も否定するなど、かたくなな姿勢を崩さなかった。

Ｏｓａｍａ Ｈａｍｄａｎ １９６５年、ガザ中部の難民キャンプ生まれ。ハマスのイランやレバノンの代表のほか、国際関係部門の責任者を務めた。