¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê£²£¶¡Ë¤é¤ÎËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿»ö·ï¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¶¿åÈï¹ð¤é¤Ï¼«Âð¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ì¼¼¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàÂçËãÉô²°á¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤Ï£³Æü¤ËÅìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¼«Âð¤ÇÂçËã£°¡¦£³£¹£²¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ£²£²Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²£°Âå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¡¢£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¡Ê£²£°£²£±Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±éÎò¤¬¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·ò¿µÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£´¡Ë¤Ï£±Æü¤´¤í¤ËÀ¶¿åÈï¹ð¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÈï¹ð¤Î¼«Âð¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì£±£µÆü¡¢£²£²Æü¡¢Æ±Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢À¶¿åÈï¹ð¤ÈÁêÃÌ¤·¤ÆÂçËã¤ÎÇä¿Í¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤È¶¡½Ò¡£±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èï¹ð¤Î¼«Âð¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò·Ù»ëÄ£¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤È±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï±Ç²è¡Ö¥ß¥¹¥ß¥½¥¦¡×¡Ê£²£°£±£¸Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¸å¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÀ¶¿åÈï¹ð¤Ï¸òÍ·´Ø·¸¤Ç¤¤¤¦¤È¶¹¤¯¿¼¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¥¿¥¤¥×¡£¡Ø¿ÆÍ§¡Ù¤È¸Æ¤Ù¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤½¤¦¸Æ¤Ù¤ë°ì¿Í¤¬±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£À¶¿åÈï¹ð¤Ï±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿ÃËÍ§Ã£¤Î£Ì£É£Î£Å¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¡¢¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¥¦¥é¤ÇÂçËã¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÀ¶¿åÈï¹ð¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ËÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçËã¤Î¹ØÆþ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¹ØÆþ¤·¤¿ÂçËã¤Ï¼«¿È¤Î¼«Âð¤Ç´ÉÍý¡£À¶¿åÈï¹ð¤é¤ÏÈï¹ð¤Î¼«Âð¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ì¼¼¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ÊàÂçËãÉô²°á¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÂçËã¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë£±£°¡Á£²£°Âå¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçËã¤Î»ÈÍÑ¤òµ¡¤Ë¤½¤ì¤è¤êÆÇÀ¤Î¶¯¤¤ÌôÊª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹»öÎã¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÂçËã¤ÏÌôÊª¤ÎÆþ¤ê¸ý¡½¡½¡Ö¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥É¥é¥Ã¥°¡×¤È¤·¤Æ·Ù»¡Ä£¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£³Ç¯¤ÎÆüÂç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÎÌôÊª»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÉô°÷¤¬ÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿³ØÀ¸ÎÀ¤Î°ì¼¼¤¬¡ÖÂçËãÉô²°¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£À¶¿åÈï¹ð¤é¤Î»ö·ï¤â£±£°¡Á£²£°Âå¤Ë¹¤¬¤ëàÂçËã±øÀ÷á¤Î°ìÎã¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£