¡Úºå¿À¡ÛÂÇµåÄ¾·â¤·¤¿ºÍÌÚ¹À¿Í¤¬Á´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¡Ö°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºå¿À¤Ï¡¢£²£µÆü¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££²£¶Æü¤«¤éÃæÆü£³Ï¢Àï¤ò¹µ¤¨¡¢º£µ¨¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È£´»î¹ç¡£ÅêÆâÏ¢·È¤äÂÇ·âÎý½¬¤Ç´À¤òÎ®¤¹¥Ê¥¤¥ó¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤¬£´»î¹ç¡£Â¾¤Îµå¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ°ÕµÁ¤Ë»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£²£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç±¦¤¯¤ë¤Ö¤·¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤ò¼õ¤±¤Æ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤â¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤³¤³¤Þ¤ÇËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£µ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖËÜ¿Í¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥³¡¼¥Á¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¡¢£¶²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤ÈÊó¹ð¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌäÂê¤Ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¿¹²¼¼«¿È¤â¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Æ£Àîºå¿À¤¬¤¤¤è¤¤¤èÁí»Å¾å¤²¡£¸×Àï»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£