デイリースポーツで名物コラム「ヤマヒロのぴかッと金曜日」を毎週金曜日に連載しているフリーの山本浩之アナウンサー（６３）が２５日、大阪市の今宮戎神社で行われた松竹創業１３０周年を記念する舞台「じゃりン子チエ」（大阪松竹座、１１月１５日〜２５日）のヒット祈願に出席した。はるき悦巳氏による同名の原作漫画のシリーズ累計発行部数は３０００万部を超えるベストセラーで、１５年ぶりの舞台化となる。

「お好み焼き屋のおっちゃん」を演じる山本アナは、「おバァはん」役の落語家、桂南光（７３）と爆笑トークを展開。南光が「なんでおバァはん役なのか。なんでこんなことになったのか。お好み焼き屋のおっちゃんと変わってほしい」と嘆くと、山本アナは「南光師匠はヅラがめちゃくちゃ似合ってる。きっと前世はおバァはんだったに違いない」とツッコんで盛り上げた。

主演の竹本チエを演じるのは２３年のＮＨＫ朝ドラ「ブギウギ」でヒロイン花田鈴子の幼少期を演じた澤井梨丘。父親の竹本テツを波岡一喜、母親を三倉茉奈、花井拳骨を赤井英和、ネコの小鉄を桐生麻耶が務める。