ABCテレビは25日、夕方の情報番組「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）の新お天気リポーターに神戸大3年生の堀部真子さん（20）の就任を発表した。10月1日の放送で初登場する。

堀部さんは母親から「オーディションがあるから受けてみない？」とすすめられ、合格。「右も左も分からない状況でドキドキが止まらない。冷や汗をかいています」と言いながらも、「視聴者の皆さんが見ていて元気になる、明るい気持ちになれるリポーターになりたい」と意気込んだ。

番組については、同局のマスコットのエビシーが暴れている印象があるという。「温かい雰囲気がああって、足を引っ張らないように頑張りたいなと思ってます。エビシーに負けじと暴れたい」

番組MCの横山太一アナウンサーについては「優しい。笑顔が元気いっぱいでパワフル。同じエネルギッシュさを感じてます」と笑顔を見せた。

そんな堀部さんに横山アナは「初々しさが伝わってきました。その魅力をそのまま出してもらいたい。変に人のまねをしてうまくやろうとせず、そのまま等身大の姿で臨んでもらえたら自然と関西の視聴者の皆さんに愛してもらえるんじゃないか。頑張ってください」とエールを送った。

堀部さんは岐阜県出身で、現在は神戸大国際人間科学部に在学中。「中国人の教授とすごい仲が良くて、中国に興味があります。すごい移民が増えている中で、私たちは何をすべきかを考えています」と国際移住の研究をしている。そうした側面は趣味にも反映されており、趣味はインドカレーの食べ歩き。「ナンがおいしいのと、スパイスの豊富さが大好き。何よりインド人の陽気さが大好き。近所のインドカレー屋さんによく行くんですけど、まかないに混ぜてもらったりしてます」

目標はアナウンサー。読売テレビの黒木千晶アナウンサーにあこがれており、「インターンシップであいさつさせていただいて、報道に対する姿勢、原稿を読むだけじゃなくて、実際に自分で記者としても取材に行く姿勢にあこがれました。報道アナウンサーになりたいです」と目を輝かせていた。