£Ó£á£ò£å£å£å¤¬Ç®¤¯¸ì¤ëà¿¿¤Î¥ì¥¹¥é¡¼á°éÀ®·×²è¡ÖÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡£Á£Á£Á£×¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬à¿¿¤Î¥ì¥¹¥é¡¼á°éÀ®¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£Æ»¾ì¡¦¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¡Ê£±£°·î£±£¶Æü¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Á£Á£Á£×¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤Ç¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤ÏºÌ±©¾¢¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¡¢°ËÆ£Æ»¾ì¤Î°ËÆ£·°¡õÅÏÊÕÃÒ»Ò¤È¤Î£Ö£³Àï¤ËÄ©¤à¡£¼å´§£±£´ºÐ¤Ç½¤¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤ÎºÇ½é¤ÎÄ¾Â°¥³¡¼¥Á¤³¤½¤¬Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹½Ð¿È¤Î°ËÆ£¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¤«¤éÁ´¤Æ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼õ¤±¿È¤òÎý½¬¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»¨ÍÑ¤Ç¤âÀèÇÚ¤Î²ÙÊª¤òËº¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¸·¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¥±¥¬¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤¢¤ë¡£Á´¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£±£µÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë´Ø·¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê£Ó£á£ò£å£å£å¤âº£¤ä¸å¿Ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¡£ÆÃ¤Ë¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î£Ã£è£é£Ã£è£é¤È£Ô¡½£È£Å£Á£Ò£Ô£Ó¤Î³ð¥ß¥¯¤Ï¥»¥³¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÃæ°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë»ä¤ÎÁ´¤Æ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤·¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ø¿¿¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¡Ù¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èà¼¡À¤Âå¤Î»Õ¾¢á¤È¤Ê¤ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³Ø¤ó¤À¤â¤Î¤ÎÃæ¤«¤é°¤¤¤â¤Î¤ÏÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢º¬ËÜ¤ÎÀäÂÐÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë°ìÈÖÉ¬Í×¤Ê»ñ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹»ö¡£°ìÈÖ´ÑµÒ¤ËÅÁ¤ï¤ëÉôÊ¬¤À¤«¤é¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤Ã¤³°¤¤ÇØÃæ¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£à¿·µì»Õ¾¢ÂÐ·èá¤Î£Ö£³Àï¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£