°ËÆ£º»è½¡¡Ëº¤ì¤Ì¡Ö¸×¤ËÍã¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¡£Î£È£Ë´´Éô¤â¡Ö¿ä¤»¤ë¡ª¡×¤È¹âÉ¾²Á
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê£³£±¡Ë¤¬àÄ«¥É¥éºÇ¹â¤ÎºÂÄ¹á¤È¤·¤ÆÀ©ºî¿Ø¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏºòÇ¯Á°´ü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»ÎÌò¤òÇ®±é¡£¤½¤ÎºîÉÊÀ¤ä°ËÆ£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤Î±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¶¶ÅÄ¾Þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤äºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢£²£°£²£´Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÊüÁ÷Ê¸²½´ð¶â¾Þ¡×¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤·¤Æ°ËÆ£¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â±éµ»¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡À©ºî´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£··î¤Ë¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ê¸²½´ð¶â¾Þ¤ÎÂ£Äè¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤Ï£±£°£°Ëü±ß¡¢±éµ»¾Þ¡Ê¸Ä¿Í¾Þ¡Ë¤Ë¤Ï£³£°Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¾·¤¤¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ»£Î»»þ¤ÎºòÇ¯£¹·î¤Ë¤âÀ¹Âç¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ø³§¤µ¤ó¤ò¤Í¤®¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ËÆ£¤µ¤ó¤Î¶¯¤¤´õË¾¤«¤é¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î±Ç²è²½¤È¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÀ©ºî¿Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Î£È£Ë¾åÁØÉô¤«¤é¤â¡Ø°ËÆ£º»è½¤Ê¤éºîÉÊ¤òÂ÷¤»¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤äàÄ«¥É¥éºÇ¹â¤ÎºÂÄ¹áà»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ò¥í¥¤¥óá¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï¡¢°ËÆ£¤Î½÷Í¥¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ÕµÁ¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£