巨人の岡本和真内野手（２９）が２５日、逆転２位フィニッシュへ必勝を誓った。２・５差で追う２位・ＤｅＮＡと２６日から直接対決２連戦（横浜）に臨む。先発予定の東、ジャクソンとはいずれも対戦打率３割超えと好相性だ。残り５試合で６本塁打なら８年連続２０号達成となる主砲がアーチを描けば、現在９連勝中。クライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）本拠地開催をつかむべく、強烈なラストスパートをかける。

岡本が熱い思いを乗せて打ち込んだ白球は、美しい放物線を描いて、よく飛んだ。Ｇ球場でフリー打撃を行って調整。２・５差で追う２位・ＤｅＮＡとの２連戦へ準備を整えた。泣いても笑ってもシーズンは残り５試合。ＣＳ第１Ｓの本拠開催を逆転で勝ち取るために負けるわけにはいかない。岡本は「しっかりと勝てるように。残り少ない試合も頑張りたい」と勝利への執念をたぎらせた。

難敵攻略を期待せずにはいられない。勝負の連戦で相まみえるのは、今季１４勝を挙げている東と同１０勝のジャクソンだ。リーグ屈指の投手との対戦が続くが、今季、主砲は東には６打数２安打で打率３割３分３厘、ジャクソンとは８打数４安打で打率５割、１本塁打と好相性。さらに横浜スタジアムでは６試合で２２打数１１安打の打率５割、１本塁打と無双している。「（東とジャクソンは）いいピッチャーなので。その日その日で違いますしね。点を取れるように頑張ります」。冷静でありながらも貪欲な姿勢が頼もしい。

４番のバットが火を噴けば道筋が開けてくる。ここまで６４試合に出場して打率３割１分３厘、出塁率３割９分６厘、１４本塁打、４２打点。「悪くはない。いろいろやりながら」と、左肘じん帯損傷からの復帰後で見ても打率３割１分９厘、６本塁打、１７打点と高いパフォーマンスを発揮している。現在、アーチを描いた試合は９連勝中。主砲の一発は間違いなく雰囲気を変え、チームの勢いを生む。ただの一発ではない。

左肘のけがで３か月以上、１軍から離れた期間があったため、８年連続２０本塁打以上には残り５試合で６発が必要。球団では松井秀喜以来、４人目となる記録達成は簡単な状況ではない。それでも、打ち出したら誰も止められないのが岡本だ。２３年８月には５戦８発と大爆発したこともある。決して夢物語ではない。全て４番で８年連続２０発ならプロ野球史上６人目の快挙。偉大な記録に近づくほど、チームの勝利も見えてくる。

毎年、シーズン終盤に印象深い活躍をしてきた背番号２５。道が続くかぎり、諦めない。「一試合一試合勝てるように」。大黒柱の驚異的な追い込みが２位奪取の原動力になる。（宮内 孝太）