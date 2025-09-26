◆パ・リーグ 楽天０―６ソフトバンク（２５日・楽天モバイル）

ソフトバンクが楽天に快勝し、２位の日本ハムも西武に敗れたため、リーグ連覇へのマジックは「２」となった。先発・大関友久投手（２７）が７回を無失点と力投し、チームトップの１３勝目。プロ６年目で初めて規定投球回をクリアし、勝率（１３勝以上が対象）でもトップに立った。最短で２６日に優勝が決定する。楽天戦に勝利し、日本ハムが西武戦で負けか引き分け。楽天戦に引き分けなら、日本ハムの敗戦が条件となる。

きょうにも歓喜の胴上げだ。「ついに、まぁ…。自力であと２勝すれば優勝。あした勝つことだけを考えて」と、リーグ連覇を目の前にしたソフトバンク・小久保監督の声が弾んだ。勝負の９連戦はオリックス４連戦でまさかの４連敗を喫したが、楽天に２連勝。敗れた日本ハムに４ゲーム差をつけ、圧倒的な優位に立った。

大きな白星は崖っぷちの大関がもたらした。２試合連続で２回ＫＯを喫していたが、中６日で７回を無失点。チーム最多の１３勝目を挙げた。茨城出身で仙台大卒のプロ６年目の育成出身左腕。初めてシーズン規定投球回にも達し、第二の故郷で成長をアピールした。

今季はスポーツ心理学に力を入れてきた。この試合も初回に２死満塁のピンチを招いたが、強化したメンタルでしのいだ。１３勝は開幕前から何度も公言してきた目標。「しっかり達成できたのはうれしい」と喜んだ。指揮官も「この１か月弱は苦しかったと思う。大一番で仕事してくれた」と左腕の力投をたたえた。

８回は松本裕が無失点で４３ホールドポイント。「きっちり役割を果たすことができた」とうなずいた。７試合を残す２位のペルドモ（オリックス）とは８差に広がり、最優秀中継ぎ投手の初タイトルが確定した。野手では牧原大が５打席立ち、２５日時点での規定打席に到達。打率３割ジャストで、打率トップに浮上した。個人タイトルも、ホークス勢がジャックしそうだ。

残り１試合で楽天との対戦成績も１３勝１１敗とし、パの全５球団に勝ち越しも決まった。小久保監督は就任初年度だった２４年から通算１７３勝。１５、１６年の工藤監督（ソフトバンク）に並び、新人監督から２年間で歴代最多の勝利数となった。借金７の最下位から巻き返し、逆転での「完全Ｖ」。一気に仙台で決める。（島尾 浩一郎）