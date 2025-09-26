ＡＢＣテレビは２５日、大阪市福島区の同局で夕方の情報番組「ｎｅｗｓおかえり」（月〜金曜・後３時４０分）の新お天気リポーターお披露目会見を行い、１０月１日から月、水曜を担当する神戸大３年の堀部真子（ほりべ・まこ）さんが登場。初々しく「視聴者の皆さんが見てて元気になれるリポーターになりたいと思っています」と１５２センチの小さな体で大きくガッツポーズを決めた。

２００４年１２月７日、岐阜県出身の２０歳。今年２月のオーディションを、レッスンなしで勝ち抜いたシンデレラガールだ。「応募されたきっかけは？」と問われて、緊張のあまり「応募されたきっかけは…えへへ」とオウム返しに答えてしまい、報道陣はホッコリ笑顔。「天然って言われますか？」と問われて「かなり言われます！」と大きな声で返して、再び笑いを誘った。

現在は将来の夢を「アナウンサー」と設定。目標を「他局ですが大丈夫ですか。読売テレビさんの黒木千晶さんに憧れています。報道アナウンサーになれたらなと思っています」と胸を膨らませた。スクールでのレッスンも受け始め「得意なところは大きな声を出せるところ。苦手なところは、えっと…」と言葉に詰まって、番組メインキャスターの横山太一アナウンサーが「ないです」と助け舟。堀部さんは「未熟な部分が多すぎて伝えきれないです」と照れ笑いを浮かべた。

そんな横山アナは「初々しさの魅力をそのまま出してもらいたい。等身大の姿で臨んでもらえれば、関西の視聴者の皆さんに愛されると思います」とエール。堀部さんは「（ＡＢＣテレビのマスコットキャラクター）エビシーに負けじと暴れたいと思っています！」と再び声を張って、横山アナらをもホッコリ笑顔にさせていた。