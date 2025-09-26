◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、山本由伸投手（２７）が先発し、地区優勝へのマジックを「１」として王手をかけた敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後の１回表先頭の１打席目は２球で追い込まれると中飛に倒れた。

マジック対象のパドレスは試合がないため、勝てばこの日優勝が決まり、負ければあす２６日（同２７日）からの敵地・マリナーズ３連戦に持ち越される一戦。初回は両軍ともに３者凡退という静かな立ち上がりになったあが、ドジャースは２回表にフリーマンが先発左腕のビークスから右翼席へ２２号ソロを放って先取点を奪った。ブルペンデーのダイヤモンドバックスは、投手を右腕のクリスマットに交代したが、続くパヘスも左翼へ２７号ソロ。圧巻の２者連続弾でリードを広げた。

山本は初回、２三振を奪うなどスプリットを多投した捕手・ラッシングとの組み立てで３者凡退に抑えた。