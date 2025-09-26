°æ¾åÂó¿¿¡¡ºÆµ¯ÀïIBF¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä·»¡¦¾°Ìï¡ÖÀäÂÐ¾¡¤Ä¤«¤é¡×¤ÈÅ·¿´Àï¸å²¡¤·
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ô12²óÀï¡ÕÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡1Ç¯1¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤¬À¤³¦Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Âó¿¿¤Ï¡Ö¡ÊÏÃ¤¬Íè¤Æ¡Ë¤¹¤°¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¡£²áµî¥¤¥Á¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£KO¤Ç¤âÈ½Äê¤Ç¤â¾¡¤Ä¡×¤È¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤ËÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·¡¢WBA²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿IBF²¦ºÂ¤Î·èÄêÀï¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤¿¡£IBF3°Ì¥ì¥¤¥¸¥§¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤òÁÛÄê¤·¡¢Æá¿ÜÀî¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼ÂÐºö¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¤ÏÅö½é¡¢IBF²¦¼Ô¡¦Âó¿¿¤ÈWBC²¦¼Ô¡¦Æá¿ÜÀî¤ÎÅý°ìÀï¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢WBC²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÎÂÇ¿Ç¤òÊ¹¤¡¢·»¤Î¾°Ìï¤¬¡Ö¡ÊÂó¿¿¤ò¡ËÅ·¿´¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀäÂÐ¡¢¾¡¤Ä¤«¤é¡×¤È¼çÄ¥¡£¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¤Ï¡ÖÍ©Îî¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡ÖÁí¹çÎÏ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤±¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë²¥¤ê¹þ¤à¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¹½¿Þ¤À¤¬¡ÖÆ§¤ßÂæ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°°ìËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î°ÕÃÏ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£