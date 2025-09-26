Travis Japan、初のフジテレビレギュラー番組が決定 サッカーの魅力探る大役に松田元太も気合十分「いっぱい“シュート”を」
7人組グループ・Travis Japanが10月6日からフジテレビでスタートするスポーツバラエティー番組『けるとめる』（毎週月曜 後23：00）のMCを担当することが決定した。
同番組は、Jリーグの全面協力のもと、サッカーにまつわるさまざまな企画やロケ、番組オリジナルのゲームを通して、サッカーの楽しさや面白さを伝えていく番組。老若男女問わずサッカーの魅力にとりつかれるような、サッカーにまつわる情報をたっぷりとお届け。“サッカー選手ってすごい！”“将来サッカー選手になりたい！”子どもたちがそんなふうに憧れるような番組が今秋キックオフする。
番組レギュラーキャストとしてTravis Japan（宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗）の出演が決定。グループとしても各局でレギュラー出演するなど、活躍めざましい。そんな活躍の幅を広げるTravis Japanと、サッカーをさまざまな角度から深掘りしていく。
初回収録を終えて吉澤は「とにかく楽しかった！」と顔をほころばせ、松田も「レギュラー番組ってすごい！！」と感動しきり。宮近は「サッカーとTravis Japanが組み合わさって、いい番組になるなと思っちゃいました」と手応えを感じた様子！また、Travis Japanにとってフジテレビでレギュラー番組を持つのは初！「Travis Japanでレギュラー番組を持つ…ずっと待ち望んでいたことだったので、本当にうれしいです！」と、川島も喜びをあらわにした。
10月６日の初回放送では、現役選手＆選手OBらが、Jリーグクラブのホームタウンで、駅前や商店街、練習場のゴールまでのコースを、地元の方々やクラブスタッフらを交えてボールを一度も地面に落とすことなくつなぎ、ゴールにシュートするまで持って行けるかを描くドキュメント企画“一度も落とさずシュート”を放送。
パフォーマンスに感化されたTravis Japanもリフティングに挑戦することに。しかし全員の足元にボールが来ることはなく…これまでサッカーにあまり触れてこなかった松倉は「俺には回ってこなかった！ただずっと緊張してただけだった（笑）」とコメントし、スタッフから爆笑が巻き起こった。
■Travis Japanコメント
Q.グループにとってフジテレビ初のレギュラー番組！決定した時の率直な気持ちは？
松田元太「ちゃか（宮近海斗）とたまたま２人でいる時に聞いて“来た！レギュラー番組！サッカー！アツい！”と、めちゃくちゃうれしかったです！これはもう張り切っちゃうしかないと思ったし、いろんなことに挑戦していっぱい“シュート”を打っていきたい！」
宮近海斗「Travis Japanのことを幅広い人たちに知ってもらえる機会ができて素直にうれしかったし、グループ活動を続けてきてよかったなと思いました！」
松倉海斗「個人的にはサッカーのことに触れてこなかったけど、楽しんで学べて吸収して、自分たちなりに発信できる番組だと思っているのでワクワクしています！いろいろチャレンジしていきたいです！」
川島如恵留「Travis Japanでレギュラー番組を持つ…ずっと待ち望んでいたことだったので、本当にうれしいです！」
中村海人「テレビ欄にグループの名前が毎週載るということがまずうれしいです！テンション上がりすぎて夜、眠れないくらい楽しみ！寝ずにリアルタイムで見たいなと思ってます！」
七五三掛龍也「すごくうれしかったです！Travis Japanのファンの方でサッカーのことをそんなに知らない方もいると思うので、番組をきっかけにサッカーを好きになってもらえたらいいなと思っています！」
吉澤閑也「本当にうれしかったです！！サッカー好きな人、サッカーをしたことがある人、したことない人…いろんな人がいると思うけど、さまざまな角度から一緒に盛り上げていけたらいいなと思います！」
Q.初回収録を終えての手応えは？
宮近「サッカーとTravis Japanが組み合わさって、いい番組になるなと思っちゃいました。めちゃくちゃいろんな企画があるから俺らもすごく楽しくて。１回切りじゃなくて、何回もチャレンジしたい企画がたくさんあるのでこれからの収録も楽しみです！」
川島「幅広い内容で構成されているから、毎回違う雰囲気で楽しめる番組だなと思いました！」
松田「サッカーを知らない人に見てもらえたら絶対好きになってもらえる自信があります！」
中村「絶対好きになってもらえるし、サッカーしたいなと思う番組になるんじゃないかなと思ってます！」
Q.これからやってみたいこと、会ってみたい現役選手・選手OBなどはいらっしゃいますか？
松田「最近、浦和レッズやヴィッセル神戸などで活躍されていた槙野智章さんと連絡取らせてもらっていて。槙野さんのキャラクターが大好きなんです。おこがましいけど…槙野さんにスタジオに来ていただいて、いろんな勝負をしてみたいです！あとは、ファン・サポーターの方たちのチャント（応援歌）とかも興味があります！」
宮近「いいね！スタジアムの流儀として、こういう楽しみ方がありますよ、こんな応援歌があるよって深掘りしてみたいね。きっとチームごと、スタジアムごとにいろんな違いがあると思うから！それから僕は、関塚隆監督（現：福島ユナイテッドFCテクニカルディレクター）に会ってみたい！監督、コーチたちは、サッカーに関わっていた方もいれば、選手経験なくコーチングから入っている方もいると思うので、その方たちの裏側が気になります！」
川島「僕は、川島永嗣選手（ジュビロ磐田）にキーパーの極意を伺いたい！キーパーは止めて当たり前に思われたりすることもあると思っていて…キーパーにしか分からないツラさとかもあるだろうから、その辺り聞けたらうれしいです。“お母さん実況”でも見たい！お母さんたちがどう思っていたのかも聞いてみたいです！」
吉澤「シンプルにサッカーをしてみたいよね。Travis Japanで練習して、プロの方とPK対決！（メンバーからの無理だよ！に）勝てないと思うけど！でも、チャレンジしてみたいし、キーパーとして挑戦したい！どのくらいのスピードでボールが飛んでくるのかを体験したい！」
七五三掛「“ユニフォームコーデバトル”も楽しかったからまたしたい！ユニフォームを基準にコーデを組んでいくことが新しかったし、誰が着るかによって見え方が変わってくるのが面白かったです！」
松倉「俺はリフティング！空き時間に裏でしてみたんですけど、本当にできなくて…だから、ちょっとずつ練習してできるようになったころにスタジオで披露したい！」
中村「選手と100ｍを一緒に走ってみたい！フォワードの方がどれくらい速いのかを体験してみたくて。選手はボールを蹴りながら走ってもらって、俺は普通に走る！ボールの進み具合とかで歩幅も変わってくるだろうから、それでどんな結果になるのか…いつかできると思って楽しみにしてます！」
